La programmazione del Le Castella Music Fest, il progetto di musica e spettacoli dal vivo che si svolgerà al porticciolo di Isola Capo Rizzuto, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, vedrà salire sul palco dell’Arena del mare, alla darsena turistica, anche uno degli artisti italiani più amati, ma anche controversi e discussi degli ultimi anni, Salmo.

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo appunto, arriverà a Isola Capo Rizzuto il prossimo 19 agosto, il giorno successivo all’esibizione di Irama.

L’appuntamento con il rapper e produttore di origine sarda si preannuncia come un grande show, che prenderà il via a partire dalle ore 22 e proseguirà fino a tarda notte. Insieme a Salmo, sul palco del Le Castella Music Fest, si esibiranno nel corso della serata anche altri artisti che saranno resi noti a breve.

Prima di approdare al rap in maniera definitiva, Salmo ha militato in gruppi hardcore, dagli Skasica ai Three Pigs ai To Ed Gein, con cui ha partecipato all’Heineken Jammin Festival di Venezia nel 2008. Salmo una volta inseritosi nella scena del rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto finora in Italia.

I biglietti per il concerto di Salmo sono disponibili in prevendita online attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.

Le Castella Music Fest, il programma

Giorgio Panariello: 7 agosto

Mario Biondi: 10 agosto

Il Tre e gIANMARIA: 12 agosto

Irama: 18 agosto

Salmo: 19 agosto

Fabrizio Moro: 23 agosto