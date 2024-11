Cultura, spettacolo e tradizioni si uniscono per dar vita a varie manifestazioni sparse per tutta la regione che valorizzano uno dei più importanti prodotti enogastronomici

Andare alla scoperta del territorio grazie ai sapori autentici della nostra regione, che celebra, durante l'autunno, alcune delle tradizioni più sentite in Calabria. Dopo la castagna, e il fungo, tra i protagonisti di questo periodo, ai quali vengono dedicate ogni anno sagre e feste, non potevano mancare quelle rivolte al vino. Cultura, spettacolo e tradizioni si uniscono per dar vita a vari eventi, sparsi per tutta la regione, che valorizzano uno dei nostri prodotti enogastronomici, regalando momenti sociali e di ospitalità, snodandosi tra piazze e cantine aperte per l'occasione.

'A Varulata a Verbicaro

Quando si parla di vino in Calabria non si può non citare quello di Verbicaro, in provincia di Cosenza, tra le zone più note a livello regionale, e dove il prodotto vinicolo era noto già ai tempi dei Greci e dei Romani. Ad accogliervi, sabato 2 e domenica 3 novembre, nel paese del vino, ci sarà 'A Varulata, evento arrivato alla V edizione, che si svolgerà in piazza Carlomagno. Locali caldarroste e ottimo vino DOC di Verbicaro, vi aspettano per la Festa dell'autunno, insieme anche ai tipici chinuli, e panini con mortadella piastrata, novità dell'edizione 2024, tra enogastronomia, tradizioni e musica. Durante la prima giornata, che inizierà a partire dalle 18:00 tra cibo e fiumi di vino, alle 21:00 danze popolari e musica tradizionale con il Gruppo Folkloristico di Verbicaro, noto per portare avanti le tradizioni musicali locali. Da non perdere invece nella giornata di domenica 3 novembre, quando alle 16:30 ci sarà un momento tutto dedicato ai più piccoli e le più piccole, dal titolo Foglie e colori: laboratorio creativo per bambini, a cura di Marilena Onorato.

La notte di San Martino a Montauro

Passiamo di settimana in settimana, arrivando all'8 novembre, quando nel centro storico di Montauro, arriverà la XII edizione de La notte di San Martino, tra gli eventi più attesi del centro catanzarese.

A partire dalle 18:00 di venerdì 8 novembre, il centro storico si riempirà di musica, mostre artistiche, artisti di strada, e stand con prodotti artigianali ed enogastronomici. Al centro dell'evento ci sarà quest'anno, oltre che la tradizione culinaria e artigianale locale, la cultura, grazie al programma ricco di eventi collaterali. Le vie del centro storico saranno caratterizzate da mostre d’arte, eventi culturali e, per la prima volta, ci sarà una suggestiva estemporanea d’arte notturna, dove artisti daranno vita a opere in tempo reale, ispirati dall'atmosfera e dal contesto di Montauro e dell'evento organizzato. Un'edizione, quella di quest'anno, che oltre a intrattenere e far divertire i visitatori, vuole ispirare anche una riflessione sulla visione del futuro, sul cambiamento e sulle opportunità di crescita.

Stin ighìa a Palizzi

Vino, street food e musica: sono questi gli ingredienti principali che troverete a Stin ighìa, evento dedicato alla riscoperta di sapori e luoghi di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, per celebrare la cultura del vino nella Calabria Greca. Per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 novembre, saranno molte le attività delle quali si potrà usufruire: visite guidate delle cantine di Palizzi, pranzo in “belvedere” con vista sul mare, passeggiate per scoprire il centro, dimostrazioni e degustazioni con sommelier professionisti dell’AIS Calabria (Associazione Italiana Sommelier), tour dei catoi, ed escursioni. E se il programma non vi sembra già abbastanza ricco, all'ora dell'aperitivo dj set con Alex Perdido, con il cartellone che prevederà anche altri artisti: Enzo Tropepe e il suo blues, YoSonu e le sue particolari percussioni, passando per le tradizioni popolari con Mimmo Morello, Ettore Castagna - anche direttore artistico dell'evento - e l'organetto di Carmelo Pansera. Acquistando i gettoni potrete pagare con un'unica moneta il vino IGT Palizzi, che vi sarà dato con un calice e un porta calice, ma anche trippa, maccheroni al sugo di capra, zeppole, panini con salsiccia, cannoli di crema e altre specialità locali. Domenica 10 novembre alle 9:30, da Piazza Umberto I, partirà il trekking "sentiero di.... vino", in collaborazione con Naturaliter accompagnati dalle guide Giuseppe Zirilli e Antonio Frangipane. Alle ore 11:00 visita nei catoi con accompagnamento musicale. Alla fine dell’escursione e della visita ai catoi, si ritornerà in piazza a Palizzi Superiore dove sarà possibile pranzare accompagnati dalla musica grecanica Mimmo Morello.