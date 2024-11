L'artista si esibirà in Piazza Matteotti per un evento offerto dalla Città Metropolitana

Una piacevole, quanto inattesa, notizia sveglia i cittadini gioiesi al termine di queste festività natalizie: venerdì 5 gennaio alle ore 20:30 in Piazza Matteotti, avverrà il concerto di Silvia Mezzanotte. Pochi ne erano a conoscenza e lo stupore è tanto. È un evento di rilievo, con un’artista di fama nazionale che dopo anni torna a calcare il palco della città della Piana. La città Metropolitana ha offerto l’evento su richiesta dell’assessore allo spettacolo di Gioia Tauro Carmen Moliterno. Inizialmente il concerto era programmato per il 6 gennaio ad impreziosire il presepe vivente, che era stato organizzato da molte associazioni gioiesi per le vie del centro storico. Si stava lavorando con volontà da parecchio tempo.

Tante persone unite per collaborare a una manifestazione che sarebbe stata importante per tutta la città. Ma, dopo una riunione e aver interpellato anche la Capitaneria di Porto per conoscere nei dettagli le previsioni meteo, a causa del previsto maltempo il presepe vivente non si farà più, e non può essere anticipato al venerdì poiché giorno lavorativo e molti figuranti sono occupati. In ogni caso, il gruppo creatosi fungerà da base per future iniziative.

Ma il concerto di Silvia Mezzanotte, di produzione Baldrini group, anticipato di un giorno, avrà luogo ugualmente ad ingresso libero la vigilia dell’Epifania. Lo spettacolo è stato accolto come una piacevole sorpresa dagli abitanti di Gioia Tauro. L'ex cantante dei

Matia Bazar, volto noto anche in TV dove nel 2016 vinse l’edizione del celebre format “Tale e quale show”, ha una voce sublime e incanterà il pubblico con brani storici del suo repertorio, tra i quali, di certo, non mancheranno i brani "Messaggio d'Amore" (con cui vinse il Festival di Sanremo del 2002), “Brivido caldo” e la magica “Vacanze Romane”. Il concerto a Gioia Tauro sarà, per ora, l’unica occasione di assistere in Calabria al concerto dell’iconica cantante.