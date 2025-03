Narrare Lucio Dalla, rinnovarne la memoria riproponendo le canzoni che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica italiana. Questo è l’intento di Dario De Luca, Sasà Calabrese e Daniele Moraca, che venerdì 14 marzo, alle ore 20.30, saliranno sul palco del Teatro Auditorium Unical con lo spettacolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”.

In una sua intervista al Corriere della Sera nel 2002, Lucio Dalla disse: «Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature». Da qui nasce l’idea di unire la forma canzone con la parola, con l’arte di teatralizzarla, creando uno spettacolo dove le canzoni del genio bolognese arrivano sotto forma di racconto.

Un racconto orizzontale, come se fosse un film, come se fossero storie cucite a mano dalla musica. Canzoni, dunque, cantate e recitate, riflessioni sulla musica, aneddoti sulla vita artistica di Lucio, artista unico e imparagonabile, e di tanti colleghi che formano il frastagliato arcipelago della canzone d’autore italiana, si dipaneranno nello spettacolo, prodotto da Scena Verticale, in un clima di leggerezza ed ironia, in cui non mancherà il coinvolgimento del pubblico.

Sul palco, gli autori Dario De Luca (voce narrante), Sasà Calabrese (chitarra e voce) e Daniele Moraca (chitarra e voce) renderanno omaggio a uno dei più grandi musicisti e cantautori del nostro Paese. Durante la serata, non mancheranno alcune sorprese, con la presenza di altri artisti che accompagneranno gli ideatori dello spettacolo in questo affascinante viaggio musicale. L’evento fa parte del cartellone “Meridiano Sud”, stagione teatrale del TAU.

Gli ultimi biglietti rimasti possono essere acquistati presso la biglietteria InPrimaFila.