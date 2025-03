Unica tappa in Calabria per lo spettacolo della stand-up comedian che colleziona sold out in molti teatri in Italia

Tutto è pronto per l’unica tappa in Calabria dello show di Michela Giraud di giovedì 6 marzo alle 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Attrice, comica e conduttrice televisiva, tra le più popolari stand up comedian italiane, Michela Giraud è tornata, e si sente forte e chiaro. Il tour del suo nuovo spettacolo Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco, targato Vivo Concerti, sta collezionando una lunga serie di sold out nei teatri di tutta Italia.

Dopo la sua prima esperienza al cinema con Flaminia, in questo show Michela Giraud smantella la retorica dei vincenti, che ci vuole sempre pronti ad affrontare ogni sfida che la vita ci mette davanti, ammettendo con ironia i propri limiti, e proiettandoci in una realistica verità dei fatti: non sempre si riesce quando ci si trova ad affrontare le grandi sfide della vita come una separazione, un trasloco, o il cammino di Santiago in Birkenstock, metaforicamente “i lupi”. E chi meglio di Michela Giraud può esorcizzare le piccole sconfitte quotidiane che tutti affrontiamo?

La tappe calabrese è coordinata dalla Show Net di Ruggero Pegna, che è anche punto vendita dei biglietti, acquistabili online su www.ticketone.it e nel giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro dalle ore 18:00.

Grazie al suo umorismo brillante e sarcastico, nel 2015 Michela Giraud è approdata alla tv per poi, nel 2018, unirsi al cast de La tv delle ragazze - Gli Stati Generali, reboot di un vero e proprio cult della tv italiana. Nel 2019 è stata il volto che ha lanciato in Italia l’ultima stagione della serie di Amazon Prime Video The Marvelous Mrs Maisel, con alcuni suoi stand up dal titolo The Marvelous Mrs Giraud. Nel 2020 è diventata la conduttrice di CCN - Comedy Central News per due stagioni, vincendo il Premio Satira Forte dei Marmi come migliore Stand Up Comedian dell’anno.

Nello stesso 2020 ha scritto Tea, storia (quasi) vera della prima messia, a 4 mani, per Harper Collins. Nel 2021 diventa una delle protagoniste femminili del comedy show di Amazon Prime Italia LOL: Chi ride è fuori e LOL XMAS Edition. Su Amazon Prime Video è anche la protagonista femminile di Maschile Singolare e Maschile Plurale, diretti da Matteo Pilati e Alessandro Guida e de L’estate più calda, di Matteo Pilati. Ha condotto una stagione di C’era una volta l’amore su Real Time e Discovery+ ed è stata tra le protagoniste femminili di Michelle Impossible al fianco di Michelle Hunziker, su canale 5. Nel 2022 interpreta Vicki Vale nell'audio serie originale Spotify "Batman - Un'autopsia", e a seguire lancia un podcast tutto suo, che dà voce alla sua passione meno conosciuta: la storia dell’arte. Il podcast è “Gioconde” e lei lo conduce con la storica dell’arte Maria Onori. Visto il successo di Michela in Lol, Amazon Prime l'ha voluta tra i giudici del progetto televisivo LOL Talent. Finalmente anche i fan calabresi potranno apprezzare dal vivo la sua bravura in questa unica tappa lametina.