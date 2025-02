Tempi di maschere, coriandoli e costumi, pronti per balli e sfilate, a Lauropoli, per la 51ª edizione, sono in corso i preparativi. Tra i più longevi della regione, il Carnevale di Lauropoli, oltre ad accomunare i diversi quartieri di Cassano Allo Ionio, ha radici profonde nella cultura locale e attira visitatori da ogni parte della provincia con la garanzia di offrire una cornucopia di gioia, tradizione e creatività.

L’organizzazione, curata dall’ Associazione Pro Lauropoli, un ente autoctono no-profit, coinvolge giovani e meno giovani per la realizzazione dei carri. La maestria dei più navigati guidano coloro che si sono avvicinati per la prima volta nell’arte delicata della cartapesta individuando, nel percorso della realizzazione “materiale”, un metodo da donare ai neofiti per tramandarne la fattività.

I lavori sono attivi e a pieno regime, le diverse tematiche circa i carri allegorici sono circondati da un alone di mistero per meglio poi servire la sorpresa. Ogni carro è un'opera d'arte mobile, decorato con temi diversi ogni anno, spesso ispirati a fiabe, leggende locali o eventi storici. Si lavora instancabilmente per assicurarsi che ogni dettaglio sia perfetto per conquistare l’effimero premio popolare per il “carro migliore”.

E se da un lato si preparano i protagonisti delle sfilate (carri), dall’altro i diversi gruppi che sfileranno sono alle prese per la preparazione dei balli, ore e ore a ripetere le coreografie.

Grandi e piccini uniti per una induzione turistica, seppur temporanea e circoscritta, che possa rappresentare un impatto significativo sul turismo cittadino. Ogni anno, centinaia di visitatori scelgono Lauropoli per partecipare alla festa, contribuendo all'economia locale e promuovendo la cultura calabrese. L'evento diventa dunque un'opportunità per i residenti di mostrare ospitalità e tradizioni a coloro che raggiungono il quartiere anche dai centri viciniori con la speranza di creare legami duraturi con i visitatori.

Con la 51ª edizione, il Carnevale di Lauropoli continua a crescere e a evolversi, mantenendo intatta la sua essenza di gioia e tradizione. L'evento rappresenta un momento di celebrazione comunitaria, un'occasione per riunire le persone e celebrare la bellezza della cultura calabrese. Appuntamento, quindi, dal 2 al 4 marzo, per sfilare o per apprezzare le sfilate dei carri allegorici.