Il cuore pulsante della Riviera dei Cedri si prepara a vibrare ancora una volta con il tanto atteso Mediterraneo Cedro Festival, un evento promosso dal Consorzio del Cedro di Calabria che promette di catturare i cuori e le anime di tutti coloro che si recheranno sul lungomare G. Perlasca di Santa Maria del Cedro dal 14 al 17 settembre. Questo straordinario festival offre una vetrina internazionale di cultura, musica, enogastronomia ed intrattenimento.

Uno dei punti salienti della manifestazione sarà la sua offerta musicale. Quest'anno non deluderà le aspettative, con una lineup di artisti incredibili pronti a regalare spettacoli indimenticabili. Dai ritmi accattivanti della musica popolare di Mimmo Cavallaro ai suoni mediterranei di Eugenio Bennato, la musica sarà la colonna sonora perfetta per quattro giorni di festa dedicati al Cedro di Santa Maria del Cedro e alla cultura mediterranea.

Per gli appassionati di gastronomia locale, il Mediterraneo Cedro Festival è il posto giusto. Grazie agli show cooking a cura delle concorrenti MasterChef Italia Federica di Lieto e Rossella Costa, e dei Maestri della Via del Cedro, alle degustazioni e agli stand dell'enogastronomia tipica, si avrà l'opportunità di immergersi nella tradizione culinaria calabrese e mediterranea. I sapori autentici e i piatti deliziosi a base di Cedro – e non solo – faranno venire l'acquolina in bocca, mentre gli chef mostreranno le loro incredibili abilità.

Oltre alla musica e alle degustazioni, il festival offrirà una serie di momenti di approfondimento culturale, in collaborazione con la Presidenza e il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, il Comune di Santa Maria del Cedro, il Gal Riviera dei Cedri, Confagricoltura e altri organismi e associazioni di categoria regionali e nazionali, che permetteranno di scoprire il ricco paniere dei prodotti d’eccellenza calabresi e il valore delle Dop e Igp sul mercato internazionale. Tra le iniziative culturali, vi sarà anche la presentazione del libro La banca di comunità da cassa rurale a gruppo bancario a cura del presidente della Bcc Mediocrati, Nicola Paldino.

Ma il Mediterraneo Cedro Festival non è solo per gli adulti; è un evento ideale per tutta la famiglia. Dagli stand di artigianato locale ai laboratori artistici per i più piccoli, e una serata di musica live prevista per giorno 16 settembre. I visitatori potranno fare shopping e altro ancora, mentre i ragazzi potranno divertirsi con spettacoli e attività dedicate.

Di grande importanza la marcia per la pace universale, che si terrà il 14 settembre, alle 19, con la partecipazione delle istituzioni locali e regionali e dei referenti delle differenti confessioni religiose, che partirà dal Lido Letizia, sul lungomare cittadino, e proseguirà fino al palco, dove ad attendere i partecipanti vi sarà una sorpresa... Un momento di autentica condivisione degli ideali di pace e fratellanza che uniscono i popoli di ogni cultura e religione.