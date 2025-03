Annunciato per il prossimo 22 luglio alle ore 21:30 al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme una delle tappe del Summer Tour di “Meglio Stasera”, il grande show di Stefano De Martino, scritto dallo stesso poliedrico artista insieme a Riccardo Cassini, che ne è pure il regista, con le musiche di Pino Perris e le coreografie di Andrea Larossa.

Sull’onda del successo clamoroso di Affari Tuoi su Rai1, De Martino torna dal vivo accompagnato dagli otto orchestrali della Disperata Erotica Band e dal suo gruppo di ballo. L’evento, prodotto da Best Live e ITC2000, distribuito da Terry Chegia, farà parte della 39° edizione di Fatti di Musica, il Festival-premio del live d’autore diretto da Ruggero Pegna. I duemila biglietti, tutti di posto a sedere, saranno in vendita da giovedì sul circuito Ticketone (Lamezia: Uffici Show Net). «Sono felice di portare questo spettacolo al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia, un luogo paesaggisticamente unico e incantevole, che si trova nella zona termale di Caronte – afferma Pegna – Un teatro all’aperto incastonato in un parco naturale, in mezzo a 250 ettari di macchia mediterranea, perfetto per grandi eventi estivi, facilmente raggiungibile da tutta la regione… Confido – conclude il promoter – nella risposta innanzitutto dei lametini».

Ballerino, conduttore e mattatore televisivo, in questo show di oltre due ore Stefano De Martino si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico. Uno spettacolo divertente e sorprendente, che ne mette in luce bravura e padronanza del palcoscenico. “Meglio Stasera” è uno show confezionato in modo impeccabile, un vero varietà in cui De Martino dimostra di essere realmente un personaggio versatile ed eclettico, capace di performance attoriali straordinarie. Se ce ne fosse bisogno, si ha la conferma che l’ex ragazzo di Amici è oggi un protagonista a tutto tondo dello spettacolo e del teatro leggero italiano, interpretato con grande maestria. C’è lo Stefano che si racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è il ‘crooner’ che, insieme alla Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”.

Insomma, un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante. C’è il danzatore, che si rimette in gioco con alcuni ballerini professionisti, colleghi di stagioni addietro. C’è poi il De Martino imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico. Non mancheranno la sorprese che renderanno unico ogni suo live.

Per il trentacinquenne artista di Torre Annunziata, che muove i primi passi nel settore della danza a dieci anni, è stata un’ascesa vertiginosa verso il successo. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio al Broadway Dance Center di New York, grazie alla quale entra in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5, classificandosi primo tra i ballerini. Nel 2010 torna ad Amici, questa volta come ballerino professionista.

Nel 2011 interpreta il ruolo di Enea accanto a Rossella Brescia nel balletto di Luciano Cannito Cassandra. Dal 2015 è un susseguirsi di nuovi successi, da Pequeños gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez, a Selfie - Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura, entrambi su Canale5. Nel 2018 è l'inviato del reality L'isola dei famosi, per poi condurre il programma comico Made in Sud, affiancato da Fatima Trotta, Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Tra i successi recentissimi Stasera tutto è possibile e il comedy show STEP Stasera Tutto è Possibile su Rai2. L’ esplosione definitiva arriva a settembre 2024 con Affari Tuoi, che porta a record di ascolti.