Dalle mostre nei musei ai dj set, dagli eventi religiosi alla musica indipendente calabrese. Ciò che ci aspetta sarà una Pasqua ed una Pasquetta da vivere lasciandosi andare, tra sentimenti di devozione popolare, momenti di aggregazione e qualche ora di spensieratezza. Due giorni all'insegna del divertimento, del ritmo, della crescita culturale e sociale, delle tradizioni e della sostenibilità ambientale. Tanti gli eventi e le manifestazioni in programma in Calabria domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. Eccone alcuni tra i più interessanti.

Mostra "Castelli e Chiese di Calabria e Basilicata” a Reggio Calabria

Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria rimarrà aperto per consentire a turisti e visitatori di ammirare, anche nei giorni delle festività pasquali, il prezioso patrimonio custodito all'interno del complesso museale e la mostra “Castelli e Chiese di Calabria e Basilicata” della fondazione Carical recentemente inaugurata. Venti le riproduzioni fedeli di alcuni dei principali monumenti del territorio calabrese e lucano. La mostra ha raggiunto la città dello Stretto dopo le esposizioni tenutesi nei mesi scorsi a Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Lamezia Terme.

Mostra di fumetti al Parco archeologico di Sibari

Apertura straordinaria del Parco archeologico di Sibari nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Anche durante le festività pasquali sarà possibile visitare una mostra di fumetti, recentemente inaugurata, dal titolo "Il flauto e il vaso” che l'artista Simone Montozzi, in arte Tso, ha realizzato per la collana Fumettineimusei, ispirandosi proprio al complesso museale di Sibari. Un'occasione in più per raggiungere l'importante struttura ed ammirare lo straordinario patrimonio archeologico e culturale di cui dispone.

La "Cunfrunta" di Pasqua in Calabria

Pasqua, tempo di Resurrezione. È il giorno della rinascita, del ritorno alla vita. La Calabria, e in particolar modo le province di Reggio, di Vibo Valentia e di Catanzaro, si preparano a celebrare la solenne festività con il celebre rito della "Cunfrunta" o "Affruntata". Una processione che rievoca l'incontro tra la Madonna, Gesù Risorto e San Giovanni. Come da tradizione, sarà ancora una volta la statua dell'apostolo a fare la spola con le altre due prima di correre, assieme all'Addolarata, verso Gesù Risorto. Un avvicinamento che vede cadere il velo del lutto di Maria di fronte al miracolo della Resurrezione del figlio. Da Vibo Valentia a Stilo, da Girifalco a Stefanaconi, da Polistena a Pazzano, sono tante le comunità calabresi che si fermeranno domenica per condividere, per le strade dei rispettivi borghi, l'emozione della vita che vince sulla morte.

Verso la "Cicerata" di Maida

È uno degli eventi più importanti per la comunità di Maida. La “Ciciarata”, inserita tra le iniziative dedicate a San Francesco di Paola, si caratterizza per la preparazione e la distribuzione di un piatto di pasta e ceci tra i presenti riuniti nei pressi del convento di Gesù e Maria nel comune dell'hinterland lametino. A dare il via alla manifestazione, nella giornata di lunedì 1 aprile, sarà la processione della statua del frate protettore della Calabria dalla chiesa di Santa Maria Cattolica all'antico convento. Spazio poi alla celebrazione di una santa messa. Allo scoccare della mezzanotte si procederà all’accensione delle “coddare”, ovvero dei grandi pentoloni all’interno dei quali vengono fatti cuocere i ceci per tutta la notte. Soltanto martedì 2 aprile si terrà la benedizione e la distribuzione della pasta e ceci.

Crazy Easter a Lamezia Terme

Appuntamento domenica 31 marzo alle 23 nei locali della Planet Discoteca di Lamezia Terme, lungo il viale per il Santuario di Dipodi, per l'evento "Crazy easter". Quattordici ore di musica elettronica no stop che spazieranno dalla tekno/tribe/hardtekno alla tekno/acid/electro/break. In consolle, numerosi artisti provenienti dalla Calabria e dal Veneto. Ospiti d'eccezione saranno Dep e Blackqirex.

Pasquetta Color Fest a Lamezia

Una Pasquetta made in Calabria è quella che propone il "Color Fest" a Lamezia Terme. Lunedì 1 aprile, dalle 11.30 alle 22, presso il Birrificio Lametus, l'attenzione sarà rivolta alla scena musicale indipendente calabrese. Un modo per ritrovarsi e stare insieme. Numerosi gli artisti e i gruppi pronti ad esibirsi: Eman, Maieutica, Tony Polo Jvas ldm, Kjummo, Paolo Pizzino, Carcaño, Nimby, Euthymia, Marley session experience (Bonzo & Belmonte, Altea, Frustaci, Francesco Morrone, Calura, L'ennesimo). E poi ancora, dj set con Fabio Nirta, Vincenzo Nac, Daniele Giustra. Ad arricchire l'evento sarà l'allestimento di un'area food & drink.

La "Sguta" di Pasquetta a Siderno

Sarà una sfida con se stessa. Siderno prova a battere Siderno ed il suo record di 542,90 metri per la "Sguta" di Pasquetta più lunga. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Cuochi Reggini, l’Istituto alberghiero Dea Pershephone, le pasticcerie ed i panifici sidernesi, la consulta cittadina, la consulta giovanile, l’associazione Pro Loco e l’associazione culturale “Il Mondo di Ugo”, tenterà così di stupire i residenti ed i turisti con la preparazione e l'esposizione del caratteristico dolce calabrese, tipico del periodo pasquale, in una versione fuori dalle consuete misure. L'appuntamento, programmato per lunedì 1 aprile a partire dalle 15.30, intende valorizzare le tradizioni locali ed essere strumento di promozione sociale e di crescita economica per il territorio.

L'Intronizzazione della Madonna a Dasà

Si terrà il lunedì di Pasquetta, nel piccolo centro di Dasà, nel vibonese, l'Intronizzazione della Madonna, ovvero la preparazione della statua chiamata ad affrontare la ‘Ncrinata. Una vestizione a tutti gli effetti che precede il tradizionale rito dell'incontro con Gesù Risorto programmato per il giorno successivo, martedì 2 aprile. La prima documentazione della ‘Ncrinata di Dasà è datata 1711. Tuttavia secondo alcuni studi l'evento potrebbe risalire al Cinquecento. La manifestazione, oltre ad essere un momento di fede e di gioia, è divenuta negli anni motivo di richiamo per centinaia di calabresi e non solo.

Bee Experience a Corigliano Rossano

Visita all’apiario nella Valle del Colognati a Corigliano Rossano lunedì 1 aprile. L'obiettivo dei promotori dell'iniziativa è quello di aprire la mente sull’educazione alla sostenibilità e di conoscere da vicino la vita delle api per apprezzarle e rispettarle maggiormente. Nell'occasione sarà possibile osservare da vicino un alveare con l’ape regina e la sua società. L'escursione prevede, risalendo la Valle del Colognati e prima della visita all'apiario, un passaggio nella graziosa chiesetta di Sant'Onofrio, antico e suggestivo luogo di culto.