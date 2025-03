Sabato 22 marzo i parchi archeologici di Crotone e Sibari festeggeranno il ritorno della Primavera con una apertura straordinaria notturna dei depositi archeologici riservando l’ingresso gratuito per i possessori della PACS Community Card. Per la speciale occasione i visitatori potranno ammirare reperti preziosi non ancora esposti al pubblico sinora custoditi nei relativi locali di deposito.

Nella straordinarietà dell’evento, quasi unico nel suo genere, sarà possibile godere di tanti preziosi reperti in una sorta di anteprima che porrà il visitatore al centro dell’iniziativa culturale grazie al meticoloso lavoro di archeologi che, nel tempo, hanno catalogato le testimonianze del tempo preservandole dall’esposizione. Un privilegio destinato a quanti rapportano il presente attraverso il passato potendo sfruttare due turni di visite guidate, una per le 19:30 e un’altra alle 21:00.

Ai visitatori, inoltre, sarà possibile sottoscrivere, qualora non l’abbiano ancora fatto, la “Pacs Comunity Card 2025” che consente l’ingresso a tutti i musei di Sibari e Crotone e agli eventi collegati all’attività culturale dell’istituto. Per i possessori della card sarà possibile anche ritirare gadget pensati appositamente per loro. Un benvenuto alla primavera diverso dal solito, ricco di fascino con in dote una notte di confronto con la storia e alla fine del percorso, si potranno degustare prodotti tipici locali nel punto ristoro a km 0 allestito presso il museo.

«Torna la primavera e ritorna anche la possibilità di fare un’incursione tra tesori mai visti e misteriosi riti di fecondità - commenta il direttore dei parchi, Filippo Demma - accompagnati da giovani archeologi e ricercatori competenti che animano tutti i giorni quegli stessi spazi per i numerosi progetti di ricerca in corso. L’attività di valorizzazione e divulgazione scientifica dei parchi – conclude Demma - prosegue senza sosta e si avvicina sempre di più al pubblico».