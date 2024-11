Saranno l'arte, la cultura ed il divertimento ad animare il primo weekend di ottobre in Calabria. Dal Pollino allo Stretto sono tanti e diversi gli appuntamenti in programma per intrattenere i residenti e i turisti presenti nella nostra regione nel fine settimana.

Ecco alcune delle iniziative più interessanti.

Vicoli DiVini a Vibo Valentia

Tutto pronto a Vibo Valentia per l'ottava edizione di "Vicoli diVini" promossa dal comune e dall'associazione Saturnalia. La manifestazione punta a valorizzare la cultura enologica della Calabria con la partecipazione di 32 cantine selezionate e, nello stesso tempo, ad unire l'arte al migliore street food. L'evento, in programma venerdì 4 ottobre nel centro storico di Vibo Valentia a partite dalle 19, sarà arricchito da esibizioni musiciali, spettacoli con artisti di strada ed installazioni artistiche.

Bergarè a Reggio Calabria

Da giovedì 3 fino a domenica 6 ottobre sarà il suggestivo Castello aragonese di Reggio Calabria ad ospitare Bergarè, evento pensato per promuovere e valorizzare il bergamotto. L'iniziativa punta a far conoscere le preziose proprietà dell'agrume ed i suoi molteplici impieghi in vari campi, dalla cucina alla cosmetica fino ad arrivare alla farmaceutica.

IstmoFest a Cortale

Torna a Cortale, in provincia di Catanzaro, l'IstmoFest. Previsti spettacoli, laboratori, intrattenimento musicale, momenti di arte e bellezza in diversi luoghi della comunità incastonata nell'entroterra calabrese. Le manifestazioni, al via giovedì 3 ottobre, proseguiranno fino a domenica 6. Il progetto mira a valorizzare il territorio del borgo situato nel punto più stretto d'Italia, l'Istmo di Marcellinara.

Ceren Senyucel a Catanzaro

Si esibirà per la prima volta a Catanzaro la giovane pianista turca Ceren Senyucel, vincitrice della XIII edizione della Sigismund Thalberg International Piano Competition di Napoli. L'apprezzata musicista sarà in scena venerdì 4 ottobre alle 18 nella sede di Palazzo De Nobili.

Duo Palomares - Apellaniz a Bisignano

Sarà il Museo della Liuteria di Bisignano, in provincia di Cosenza, a fare da cornice venerdì 4 ottobre alle 18 al concerto del duo composto da Joaquin Palomares (violino) e Carlos Apellaniz (pianoforte) con un omaggio alle melodie romantiche.

Expo Fata a Catanzaro

Si svolgerà dal 5 al 6 ottobre a Catanzaro, e più precisamente nell’area del Mercato agroalimentare della Calabria – Comalca, la seconda edizione di Expo Fata dedicata a macchinari, tecnologie e servizi per l’agricoltura, turismo ed ambiente. Oltre all’esposizione e alla presentazione di mezzi, attrezzature, prodotti e servizi per gli operatori dell’agricoltura, del turismo e dell’ambiente, sono previsti spazi d'incontro e tavole tematiche.

Duo Sardo - Scappini a Cosenza

Appuntamento a Cosenza, al Museo delle Arti e dei Mestieri, con il concerto del duo composto da Giovanni Sardo (violino) e Sergio Scappini (fisarmonica) in programma sabato 5 ottobre alle 19 ed organizzato dall'associazione musicale Maurizio Quintieri.

Festa dei Popoli a Catanzaro

Torna a Catanzaro per il secondo anno di fila la Festa dei Popoli, evento nato per promuovere l’inclusione ed il dialogo interculturale. A dare il via alla manifestazione sabato 5 ottobre sarà un forum interculturale incentrato sui temi dell’integrazione previsto alle ore 16 presso la Sala Conferenze del Complesso monumentale San Giovanni. A seguire, una sfilata animata dai costumi etnici e condotta dai musicisti dell’Orkestrana Orkestra si snoderà lungo corso Mazzini. Dalle 19.30, in piazza Prefettura, spazio alla musica con Mariela Carvalho Trio dal Brasile, Cuba Music Laraine Canizares, Nigerian Music Prince Fazzyhizz, Sri Lanhan Music. E poi ancora, Bruno & The Souldiers, Raggamatty & The Rootical Fam ft. Kuanito e Maddwg. A concludere il tutto saranno i 99 Posse. Previsto inoltre l'allestimento di stand gastronomici con cibo tipico delle diverse comunità presenti.

Mimmo Cavallaro a Gasperina

Sarà in concerto a Gasperina, in occasione del Festival Beer, il celebre interprete di musica popolare calabrese Mimmo Cavallaro. L'artista si esibirà nel comune della provincia di Catanzaro sabato 5 ottobre. Opening act a cura di Tatho.

Riot - Rinascita urbana a Cosenza

Appuntamento a Cosenza sabato 5 e domenica 6 ottobre per una due giorni di festa per l’inaugurazione ufficiale di piazza Amendola, nel cuore del quartiere storico Rivocati. Previsti stand enogastronomici con le migliori specialità locali, concerti live, esposizioni artistiche, laboratori.

"Nu Scialo" a Scalea

Tradizione e innovazione si incontrano a Scalea dal 4 al 6 ottobre in occasione di "Nu Scialo". L'evento mira a promuovere i borghi storici attraverso la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali e il digital marketing. Previsti workshop, masterclass, un'area expo con la presenza di oltre venti aziende e tanto altro ancora.

Festival d'Autunno - omaggio a Puccini a Catanzaro e Borgia

Al via la ventunesima edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, con l’omaggio a Giacomo Puccini in occasione dell’anniversario dei 100 anni della sua morte. Sette gli eventi in programma dal 3 al 6 ottobre al teatro Politeama di Catanzaro e a Borgia.

Venerdì 4 ottobre alle ore 11 appuntamento con la prova generale di "Turandot" nel teatro Politeama, aperta agli studenti delle scuole cittadine. Alle ore 18 si proseguirà con il “Galà lirico - Omaggio a Puccini” dedicato alle più famose arie pucciniane tratte da “Madama Butterfly”, “Tosca”, “Bohème”, “Gianni Schicchi”. Galà lirico che sarà ospitato domenica 6 ottobre alle ore 18 nella suggestiva cornice di Palazzo Mazza a Borgia.

Sempre nell'ambito del Festival d'Autunno, sabato 5 ottobre alle ore 11 nel quartiere Grecìa del capoluogo regionale, nell’antico oratorio del Carmine, spazio all'evento “I Pekin e le vie della seta: dalla Cina a Catanzaro”, a cura dello storico Oreste Sergi Pirrò. Un momento che consentirà ai presenti di entrare in contatto con la storia dell’arte serica a Catanzaro e conoscere i Pekin, presenti anche nel primo allestimento del 1924 dell’opera “Turandot” di Puccini.

Nella stessa giornata, alle ore 18, nel chiostro di Palazzo De Nobili si terrà invece la prima nazionale dell'opera musiciale “My journey to Beijing. La storia d’amore di Marco Polo e Hao Dong”. Alle ore 21 sarà il Teatro Politeama a fare da cornice alla "Turandot", l’opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni.





"La Notte delle Stelle" a Bova

L'obiettivo è quello di raccontare e valorizzare il patrimonio delle minoranze linguistiche calabresi. "La notte delle stelle", evento in programma a Bova sabato 5 e domenica 6 ottobre, darà spazio alla letteratura, alla poesia, alla musica, all’arte e alla cucina nell'intento di rilanciare il comprensorio. La kermesse, promossa e resa possibile grazie all'impegno della società editoriale Diemmecom, il Comune di Bova e Corecom, prenderà il via sabato 5 ottobre alle ore 16 con uno spazio dedicato agli scrittori calabresi. Alle ore 18 appuntamento nella sala del consiglio comunale con un confronto incentrato sul tema “La cultura delle minoranze storico-linguistiche calabresi”. Alle 19, presso il Museo della Lingua Greco-Calabra "Gerhard Rohlfs", l'attenzione si sposterà su una rassegna di cortometraggi. Sarà “La Taverna Di Bova” alle 20.30 ad ospitare poi un momento dedicato alla cucina, alla cultura e al territorio con lo chef Simonluca Barbieri.

Domenica 6 alle 10 in piazza Ferrovieri d’Italia e sulla terrazza panoramica appuntamento con ‘Spazio arte’ a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria con la partecipazione attiva di docenti e allievi. A chiudere la kermesse sarà alle 12.30 presso la sala consiliare il “Premio Tutela e Valorizzazione Minoranze Linguistiche Calabresi” durante il quale verranno insigniti i vincitori del concorso indetto dal Corecom.