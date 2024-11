Musica, cultura, spettacolo e gastronomia. C'è di tutto e di più in un weekend calabrese che si preannuncia carico di emozioni. Dal Pollino allo Stretto sono tanti gli appuntamenti in programma nel fine settimana. Ecco alcuni tra i più interessanti.

Settembre Rendese

Torna il "Settembre Rendese" con la sua 59esima edizione. Il festival, in programma nella città di Rende, si terrà dal 13 al 21 settembre e vedrà alternarsi sul palcoscenico grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra questi, Giusy Ferreri il 16 settembre, i Dirotta su Cuba il 17, Montelier il 19 e Rose Villain il 21 settembre. A dare il via alla kermesse sarà l'inaugurazione della mostra "Geni comuni" prevista venerdì 13 al Museo del Presente alle 18.30. L'esposizione sarà suddivisa in tre aree: Van Gogh shadow, intelligenza artificiale e sezione fotografica. Sabato 14 alle 18.30 appuntamento con la campionessa sportiva Francesca Piccinini che risponderà alle domande del giornalista e inviato di Sky Italia Sandro Donato Grosso. Domenica 15, ad Arcavacata di Rende, spazio alle 20.30 al concorso canoro "ArcavacataSeptemberFestival" e alle 22 all'esibizione del Trio Centouno.

"Il Palio del Ciuccio" a Guardavalle

È una delle rievocazioni storiche più divertenti e interessanti in circolazione. Il Palio del Ciuccio di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, è pronto a tornare dal 13 al 15 settembre presso l'agriturismo Fassi. Previsti una serie di spettacoli ed iniziative volte a valorizzare il territorio, giochi popolari, itinerari enogastronomici e banchetti. Ma anche, dopo la tanto attesa "Corsa dei Ciucci", il tradizionale "Ballo dei Giganti" ed uno spettacolo pirotecnico.

Reggio Live Fest

Appuntamento in riva allo Stretto, sul lungomare Italo Falcomatà, con il Reggio Live Fest in programma dall'11 al 17 settembre.

Venerdì 13 alle 21.30 l'attenzione sarà rivolta al concerto di Matthew Lee con la sua band composta da Lorenzo Assogna (chitarra elettrica), Giuseppe Tortorelli (batteria), Daniele Raffaelli (basso elettrico). Protagonista della serata del 14 settembre sarà invece Max Gazzè che si esibirà in concerto con la Calabria Orchestra. A chiudere il weekend, ma non il Reggio live fest, sarà il concerto di Paolo Belli e la sua Big band in programma domenica 15 settembre alle 21.30.

Diamante Peperoncino Festival

Sarà un weekend piccante a Diamante dove è in corso il celebre Peperoncino Festival. Un appuntamento imperdibile nella città dei murales che si concluderà il 15 settembre e che si caratterizza per numerose occasioni di intrattenimento, mostre, degustazioni, convegni di settore ed il tanto atteso “Campionato Italiano di mangiatori di peperoncino".

"La Cena straordinaria" a Catanzaro

Caterina Ceraudo, Antonio Abbruzzino, Antonio Biafora, Luigi Lepore, Nino Rossi e Riccardo Sculli: sei cuochi stellati per esaltare la Calabria e promuovere un evento di beneficenza, alta cucina e spettacolo. Appuntamento venerdì 13 su corso Mazzini con una tavolata lungo 400 metri.

"Scirubetta - Festival del gelato artigianale" a Reggio Calabria

Prenderà il via il 14 settembre e si concluderà il 17 l’evento "Scirubetta - Festival del Gelato Artigianale". Un'iniziativa che porterà sul lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria tanti maestri gelatieri provenienti da tutta Italia per presentare gusti esclusivi ed innovativi. I visitatori potranno inoltre votare il loro gelato preferito.

Fiera dei Comuni a San Marco Argentano

Appuntamento a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, sabato 14 e domenica 15 settembre in via XX settembre con la Fiera dei comuni. La rassegna, giunta alla sua sesta edizione, vedrà svolgersi sabato 14 settembre alle 17 nella cornice di Palazzo Santa Chiara un incontro-dibattito sul tema "La piramide alimentare: alimenti e salute". Domenica 15 settembre alle 17 previsti invece un incontro sul tema "La forza di un territorio” e la terza edizione del Premio “Donne e lavoro”.

Davis Muccari a Santo Stefano di Rogliano

Si esibirà in concerto sabato 14 settembre alle 22 in piazza Santa Maria a Santo Stefano di Rogliano, in provincia di Cosenza, il cantante ed interprete di musica popolare calabrese Davis Muccari.

Eman a Davoli

Concerto di Eman a Davoli, in provincia di Catanzaro. L'apprezzato artista calabrese si esibirà sabato 14 settembre alle 21.30 nella piazza Santuario della Misericordia.

Annalisa Minetti a Francavilla Marittima

Annalisa Minetti in concerto a Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, domenica 15 settembre in occasione dei festeggiamenti della Madonna degli Infermi. La celebre cantante si esibirà nella suggestiva location della Villa comunale.