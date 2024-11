La XIX edizione del Festival d’Autunno svela un cartellone ricco di eventi imperdibili: ospiterà produzioni originali e prime nazionali, con un raddoppio degli eventi che, dal 3 settembre fino al 25 novembre, vedrà un susseguirsi di venti spettacoli in diverse location. Tony Hadley festeggia 40 anni di carriera questa sera a Soverato. L’ex leader degli Spandau Ballet e una delle voci maschili più rinomate al mondo, si esibirà in Calabria inaugurando la XIX edizione del Festival d’Autunno. Sul concerto di stasera ha dichiarato che «sarà un mix delle più grandi hit degli Spandau Ballet, alcuni brani del mio repertorio da solista ed eseguirò un brano dei Queen, che amo molto».

Festival d’Autunno è la kermesse musicale di ampio respiro, che dal 2003 ad oggi, valorizza in Calabria generi musicali differenti (pop, rock, classica, jazz, blues, r&b), unitamente alla recitazione, al balletto, all’approfondimento culturale.

Un appuntamento ormai storicizzato, che ha coinvolto negli anni importanti personalità e artisti di fama nazionale e internazionale, in produzioni originali, spettacoli musicali, teatrali e coreutici, convegni, dibattiti, mostre.

«La XIX edizione del Festival d’autunno – racconta il direttore artistico Antonietta Santacroce – grazie a una molteplicità di eventi diversi tra loro, racconta un viaggio senza confini, usando la musica come fil rouge: si va dalla cultura argentina alla storia del melodramma; dagli albori della cinematografia, alla commedia italiana portata in scena da Christian De Sica. E poi alcuni simboli musicali del XX secolo: gli Spandau ballet (Tony Hadley 40th anniversary), la musica popolare, quella d’autore italiana, fino ad arrivare ai linguaggi innovativi contemporanei dei nuovi compositori, arrangiatori, coreografi».

Sarà proprio Tony Hadley ad inaugurare il Festival d’Autunno sabato 3 settembre nell’Arena del Teatro Comunale di Soverato, nell’unico concerto per il Centro-Sud Italia.

Domenica 4 settembre il Porto Blue Carpet del Marina Yacht Club di Tropea ospiterà uno tra gli eventi più attesi del Festival d’Autunno: il concerto-racconto dedicato a Battisti e Mogol, prodotto da Gianmarco Carroccia dal titolo Emozioni. Un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti, reso ancora più coinvolgente dall’incredibile somiglianza fisica e canora di Lucio con Carroccia, senza dubbio l’interprete più apprezzato del repertorio che ha fatto sognare – e continua a far sognare – generazioni di italiani. Un’occasione unica in un’atmosfera suggestiva, per rivivere i brani che meglio descrivono il sodalizio Battisti/Mogol e in qualche modo narrano una sorta di vera e propria biografia musicale. “La canzone del sole”, “Emozioni”, “Amarsi un po’”, “Una donna per amico”, “I giardini di marzo” , “Il mio canto libero”, “Un’avventura” , “Il tempo di morire” sono alcune delle canzoni che si avrà il privilegio di ascoltare, grazie ad una formazione orchestrale che eseguirà ogni singolo brano attenendosi il più possibile all’originale, senza stravolgerne la vera natura.

Il programma completo

3 Settembre Ore 21 Arena Teatro Comunale di Soverato Tony Hadley 40Th Anniversary Tour (ex Spandau Ballet)

4 Settembre Ore 21 Porto Blue Carpet Marina Yacht Club di Tropea Emozioni Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti

8 Settembre Ore 21 Chiostro Palazzo di Francia di Santa Caterina Salime quintet al Barocco al Contemporaneo

9 Settembre Ore 21 Grangia di Sant’Anna di Montauro Peppe Fonte Viaggio nella canzone d’autore

10 Settembre Ore 21 Arena Teatro Comunale di Soverato El tango Mitologia di musica e parola

11 Settembre Ore 21 Parco archeologico di Gianmartino di Tiriolo Next music gerenation Semifinale Talent

16 Settembre Ore 21 Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro Il fantasma dell'opera

17 Settembre Ore 21 Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro Da Mozart ai Pink floyd

18 Settembre Ore 21 Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro Il Monello di e con Charlie Chaplin

19 Settembre Ore 21 Teatro Politeama di Catanzaro Cristina De Sica Una serata tra amici

23 Settembre Ore 21 Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro Onde mediterranee

24 Settembre Ore 21 Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro Next music gerenation Concerto dei vincitori

8 Ottobre Ore 21 Teatro Politeama di Catanzaro Fordlandia con Lucia Lacarra e Matthew Golding

15 Ottobre Ore 21 Teatro Politeama di Catanzaro Attraverso l'universo.viaggio nel tempo con Luca Ward

28 Ottobre Ore 21 Teatro Politeama di Catanzaro Traviata: Maria Callas, il mito Compagnia Balletto del Sud

5 Novembre Ore 21 Teatro Politeama di Catanzaro Chiara Francini Una garazza come io

12 Novembre Ore 21 Teatro Politeama di Catanzaro Evolution dance theatre Blu infinito

16 Novembre Ore 10,30 Auditorium Casalinuovo di Catanzaro Teresa un pranzo in famiglia, Il lato femminile della ‘ndrangheta

25 Novembre Ore 10,30 Auditorium Casalinuovo di Catanzaro Polvere. Dialogo tra uomo e donna

25 Novembre Ore 21 Teatro Politeama di Catanzaro Vissi d'arte-omaggio a Maria Callas Galà lirico sinfonico

Sarà possibile acquistare i biglietti degli eventi sul portale LiveTicket (www.liveticket.it), sul sito del Festival d’Autunno (www.festivaldautunno.com) e nelle prevendite autorizzate.