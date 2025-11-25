Un concerto a lume di candele. Tante, tantissime. Che, insieme alle note musicali, renderanno possibile un’«intensa connessione con l’universo sonoro di uno dei più grandi cantautori italiani». Un omaggio a Lucio Battisti. Questo, ma non solo, sarà Lumina. Quando la musica incontra la magia delle candele, appuntamento in programma per giovedì 27 novembre, alle ore 21.00, presso il teatro “Garden” di Rende.

«Molto più di un semplice concerto, un vero e proprio viaggio nell’anima, una notte indimenticabile in cui le note si fondono con la luce calda e avvolgente delle candele, creando un’atmosfera di suggestiva bellezza e serenità», si legge in una nota stampa dei promotori. Un’esperienza multisensoriale proposta, nell’ambito della ventitreesima edizione di Primafila, Festival di teatro e musica organizzato dall’associazione culturale “Novecento” presieduta da Luisa Giannotti, con la direzione artistica di Benedetto Castriota.