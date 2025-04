Tutto pronto per la festa del Primo Maggio in uno dei parchi più belli della città. Previsti anche due momenti formativi

Tutto pronto a Rende per la nona edizione di ParkLife, l’evento che da anni anima il Primo Maggio della Calabria, trasformando il Parco fluviale in un grande palcoscenico immerso nella natura. Giovedì primo maggio, dalle 10:30 alle 20:30, due stage accoglieranno una lineup d'eccezione, pronta a far vibrare il cuore della città tra musica elettronica di respiro internazionale, natura e convivialità.

Protagonista assoluto di questa edizione sarà Daddy G, storico fondatore dei Massive Attack, leggenda del trip-hop mondiale e protagonista di dj set densi di groove, in cui reggae, soul, dub, hip-hop e funk si fondono in una miscela unica e vibrante. Accanto a lui saliranno in consolle alcuni tra i nomi più interessanti del panorama elettronico contemporaneo, come la tedesca Marie Montexier, raffinata selector della nuova scena berlinese e fondatrice della label Paryìa, e la parigina Marina Trench, apprezzata per il suo sound che attraversa soulful house e disco di grande eleganza.

Arriverà da Berlino anche Miura, dj originaria della Crimea che porta in consolle una narrazione intensa fatta di resilienza e passione. Da Napoli approderà invece Whodamanny, uno degli esploratori più visionari del funk elettronico italiano, mente creativa della label Periodica Records. Non mancheranno, inoltre, protagonisti della scena house del sud Italia come Fimiani aka Bplan, oggi impegnato in un progetto solista raffinato tra house, garage e acid groove, affiancato da alcuni dei migliori dj locali: Fabio Nirta, DJ Kerò, Dexter e Tascky.

ParkLife non sarà soltanto musica: come da tradizione, l’intera area sarà attrezzata con food & drink point e servizi per il pubblico, con un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente.

La manifestazione è promossa da Be Alternative Eventi e Wish Eventi, con il patrocinio del Comune di Rende e il sostegno di numerose realtà del territorio. I biglietti sono disponibili su DICE.FM, oppure acquistabili direttamente in loco il giorno dell’evento.