La Calabria si prepara a vivere l'ultimo weekend di luglio con un cartellone di eventi che spazia dalla musica alla teatro, dalle rievocazioni storiche al cinema.

Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti previsti nel fine settimana nella nostra regione.

Kalabria Eco Fest 2024 a Polia

Si terrà dal 26 al 28 luglio a Gigliara di Polia, in provincia di Vibo Valentia, il Kalabria Eco Fest. L'obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare l'arte, l'artigianato, le risorse locali, la musica e la cooperazione. Previsti simposi, mercatini, spettacoli e musica dal vivo, punti ristoro, aree gioco ed aree benessere. Un festival gratuito pensato per contribuire alla realizzazione di un mondo più felice.

Festa del Grano e Festival degli Spaventapasseri a Guardavalle

Dal 26 al 28 luglio appuntamento a Guardavalle, in località Pietrarotta, con la decima edizione della Festa del Grano e Festival degli Spaventapasseri. Un'occasione per riscoprire le antiche tradizioni agricole e per rievocare gli eventi storici legati alla vita rurale del territorio.

Sonore Alchimie a Davoli

Installazioni artistiche, spettacoli, mostre fotografiche e concerti. Tutto è pronto per la decima edizione di "Sonore Alchimie", la kermesse che porterà a Davoli, in provincia di Catanzaro, tra piazza Santa Barbara e i vicoli del centro storico, nelle giornate del 26 e del 27 luglio a partire dalle 18.30, cultura, arte e divertimento.

Invasioni a Cosenza

Proseguono gli appuntamenti con il Festival delle Invasioni di Cosenza. Venerdì 26 luglio, dalle 19.30 lungo corso Telesio, spazio al Festival delle Arti di Strada che coinvolgerà il pubblico presente nella città bruzia con una performance di artisti di strada a cura di "Be alternative". Alle 21 andrà invece in scena lo spettacolo "Night and gay" di Alessandro Skanderberg presso il teatro all'aperto - cinema A. Tieri. Sabato 27, in piazza Duomo, attenzione rivolta alla musica dei Diaframma. A seguire dj set.

Violante Placido a Capo Colonna

Nell'ambito della rassegna musicale "This Must Be The Place" venerdì 26 luglio alle 21 a Capo Colonna, in provincia di Crotone, spettacolo della Mediterranean Rolling Thunder Review con Scarlet Rivera e Violante Placido. L'evento rientra in un calendario di appuntamenti promossi dai Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

Magna Graecia Film Festival a Catanzaro

Prenderà il via sabato 27 luglio a Catanzaro, nel quartiere Lido, il Magna Graecia Film Festival, la grande kermesse cinematografica nata nel 2004 da un'idea dei fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, attuale direttore artistico. L'evento, oltre a riservare la possibilità di conoscere i nomi celebri del cinema nazionale e internazionale, prevede la proiezione di opere prime e seconde in concorso. Numerose e interessanti le iniziative previste fino al 4 agosto.

Angelo Branduardi e Il Tre a Corigliano Rossano

Si esibirà nell'ambito del "Coro Music Fest" il celebre cantautore Angelo Branduardi in "Confessioni di un malandrino" in duo con Fabio Valdemarin. Appuntamento in programma sabato 27 luglio alle 21.30 al Quadrato Compagna di Corigliano Rossano.

Domenica 28 luglio a partire dalle 17, al Palmeto, appuntamento invece con la sesta edizione del "Colors Festival Calabria" ed il concerto de Il Tre.

Sabato 27 e domenica 28 alle 21 a Torre Sant'Angelo di Corigliano Rossano spazio alla 21esima edizione del "Calabria Blues & Jazz passion".

Sagra del Pesce a Pizzo

Appuntamento con la gastronomia ed i buoni sapori a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, sabato 27 luglio alle 20 in via San Francesco con la sagra del pesce. L'evento punta a mischiare profumi e qualità di prodotti genuini realizzati con ingredienti inimitabili.

Curinga Music Festival

Domenica 28 luglio alle 19, presso l'Hostaria delle Memorie di Curinga, in provincia di Catanzaro, appuntamento con il Curinga Music Festival. Lineup: Appino, Materazi Future Club, 1789 e il dj set di Daniele Giustra.

Albertino a Locri

Domenica 28 luglio sarà il Le Club di Locri ad ospitare il deejay, volto storico della disco italiana, Albertino per una serata che si preannuncia indimenticabile. Al Sunset, una festa che fino a notte fonda vedrà protagonista in consolle un artista divenuto punto di riferimento per intere generazioni e che farà divertire il pubblico presente per l'occasione nella Locride.