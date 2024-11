Rapunzel, la leggenda di Belle e la Bestia, il Memorial di Mino Reitano sono alcuni degli eventi in programma a partire da stasera sul territorio regionale

È l'ultimo weekend di gennaio. Tre giorni da vivere, da venerdì a domenica, pieni di eventi ed iniziative destinate ad intrattenere il pubblico calabrese nelle varie province della regione. Musica, teatro e tanto divertimento per salutare con il sorriso il primo mese del 2024 e prepararsi ad accogliere febbraio. E allora, sfogliamo assieme le pagine della nostra agenda per dare un'occhiata agli appuntamenti più interessanti programmati nel fine settimana in Calabria.

Lorenzo Gasparo a Catanzaro

Si esibirà per la prima volta nella città di Catanzaro, nella sede di Palazzo De Nobili, il giovane chitarrista Lorenzo Gasparo. L'appuntamento con il promettente talento musicale è programmato per venerdì 26 gennaio alle ore 18.

Primo Reggiani a Lamezia Terme e Caulonia Marina

Sarà in scena venerdì 26 gennaio alle ore 21 a Lamezia Terme, sul palcoscenico del Teatro Grandinetti, l'attore Primo Reggiani con lo spettacolo "Caravaggio - Il Maledetto". L'appuntamento sarà riproposto il giorno successivo, sabato 27 gennaio, alle ore 21 presso l'auditorium Casa della Pace di Caulonia Marina. Reggiani sarà affiancato da Francesca Valtorta e Fabrizio Bordignon. Un'occasione per ripercorrere i tratti salienti della vita del pittore e i luoghi che lo hanno visto crescere. Ma anche i ricordi, le ombre e l'amore che lo hanno segnato.

"Rapunzel" a Reggio Calabria

Dal 26 al 28 gennaio alle ore 17 e alle ore 21 il teatro Cilea di Reggio Calabria si prepara ad accogliere sul suo palcoscenico il musical "Rapunzel" scritto e diretto da Maurizio Colombi, con Lorella Cuccarini. L'opera è liberamente ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm.

La leggenda di Belle e la Bestia a Cittanova

Venerdì 26 gennaio alle ore 21, al teatro Gentile di Cittanova, nell'ambito della XX edizione della stagione teatrale, la Compagnia dell'Ora porterà in scena il musical "La leggenda di Belle e la bestia". Un appuntamento destinato a coinvolgere grandi e piccini.

"Senza Pollicino" a Badolatogli-appuntamenti-

Lo spettacolo di teatro animato "Senza Pollicino", prodotto dalla Piccola Compagnia Palazzo Tavoli di Belmonte Calabro, sarà portato in scena sabato 27 gennaio alle 18.30 presso il teatro comunale di Badolato nell'ambito della Rassegna MigraMenti - SPAc.

Memorial "Mino Reitano" a Palmi

Sarà ricordato sabato 27 gennaio alle 21, al teatro Manfroce di Palmi, in occasione del 15° memorial, il celebre cantante calabrese Mino Reitano. Appuntamento nella cittadina del reggino sabato 27 gennaio alle 21 per una serata piena di musica ed emozioni.

Giorgio Pasotti a Rende

Sarà a Rende sabato 27 gennaio l'attore Giorgio Pasotti e porterà sul palcoscenico del Teatro Garden di Rende lo spettacolo "Io, Shakespeare e Pirandello". L'appuntamento è programmato per le ore 21 nell'ambito della quinta edizione del Rende Teatro Festival.