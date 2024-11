I migliori eventi previsti nel week-end nella nostra regione. Dal In your eyes di Gizzeria fino a La Guarimbia international film fest di Amantea. Ecco tutti gli appuntamenti

Ritorna dopo due anni di stop, questa volta a Gizzeria, presso la Torre dei Cavalieri, la sesta edizione del Frac, il festival di musica elettronica e arti performative, con il claim In Your Eyes, un invito a guardarsi nuovamente negli occhi, facendosi aiutare dai colori del paesaggio marino circostante.

Tre giorni, da oggi e fino al 7 agosto, con una line up che punta a provocare diversi stati d’animo, spaziando su uno spettro sonoro che dalle 18.30 alle 5:00 del mattino accompagnerà l’ascoltatore in un viaggio unico, tra immersioni uditive e percettive in un contesto naturale carico di suggestione.

Lorenzo Senni, Marina Herlop, Eva Geist, Daykoda, Mai Mai Mai, Stump Valley, Asymptote, Inude, Arssalendo, Annamaria Ajmone, sono alcuni dei nomi che si esibiranno nel suggestivo sorcio dal quale ammirare il Golfo di Santa Eufemia.

Il Frac nasce parallelamente a Crac, Centro di ricerca per le arti contemporanee situato a Lamezia Terme, un centro di produzione e sperimentazione per le arti contemporanee, e si pone come punto di incontro tra le arti contemporanee, i nuovi linguaggi della scena contemporanea e il territorio.

Concerti nel Paradiso della Biodiversità Silana

Ultimo appuntamento per gli eventi di Be Alternative Festival 2022, che vi accoglierà domenica 7 agosto nella riserva Biogentica Golia-Corvo, in Sila, che aprirà per l’occasione le sue porte al pubblico.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Reparto carabinieri biodiversità di Cosenza che custodisce e gestisce questa meravigliosa Riserva nel cuore della Sila a poi Km di distanza dal Centro Visite Cupone, nel Comune di Longobucco.

Prima dell’accesso alla riserva, è previsto un’escursione, con partenza alle 9:30 dal Centro Visite Cupone della lunghezza di 9km. Dalle 16:00 si potrà accedere alla Riserva, partecipare alla passeggiata naturastica e prendere parte poi al concerto di Kety Fusco (Arpa Moderna dalla Svizzera), e open act di Antea.

Festival Euromediterraneo di Altomonte

“Non fermiamo la Cultura” è il tema della trentacinquesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, che avrà inizio stasera 5 agosto alle 21:00 al Teatro Costantino Belluscio ad ingresso gratuito, con lo spettacolo di e con Paolo Rossi “Pane o libertà – Per un futuro immenso repertorio”.

Si continua mercoledì 10 agosto con “La Notte bianca”, e giovedì 11, quando gli Arteteca saranno di scena al Teatro Belluscio, mentre mercoledì 17 agosto sarà la volta dell’incontro con il giornalista Tommaso Labate. Il calendario continuerà anche per il resto del mese di agosto, mentre a settembre verrà inaugurato il museo all’aperto delle arti visive “Vuoto” a cura dell’artista Francesco Caporale in arte “Fra” e, nei mesi di agosto e settembre nel Convento dei Domenicani, si terranno workshop, incontri letterari, concerti e tavole rotonde. Per tutto il mese di agosto e fino a ottobre sarà visitabile “The body is Body” art exhibition, Codici naturali 2022 a cura di Amalia De Bernardis.

A Longobardi la seconda edizione di Minestra

Torna per il secondo anno consecutivo Minestra, l’evento artistico culturale che si svolgerà domenica 7 agosto nel cuore del centro storico di Longobardi, organizzato dall’associazione Gynestra.

Laboratori, spettacoli teatrali, talk, street art e body painting, banchetti con esposizioni artigianali, esibizione queer, mostre e installazioni, musica dal vivo e dj set caratterizzeranno l’evento, che si svolgerà in alcune delle aree principali del centro storico, raggiungibile anche con la navetta messa a disposizione dalla ditta Preite.

Dalle 19:00 attività di body painting a cura di Tina Colao, e installazioni artistiche, come “La lente del corpo”, mentre via indipendenza sarà la cornice che ospiterà tre mostre: “Il corpo che abito”, di Valentina Procopio; “Come mare fuggo, fluttuo. Ritorno” di Federica Giglio, in arte In buona Fede; "Sinestesie", di Federica Armeni, in arte Octopus Vision.

E poi stand di esposizioni artigianali senza dimenticare la parte food and drink, con prodotti del territorio e la bibita locale Calafrisca.

Per bambini e bambine laboratorio di disegno e la proiezione “Il circo senza tetto” della Compagnia della vecchia Lampisteria. Inoltre performance di danza contemporanea sperimentale e teatro danza, e la proiezione di “Banana in compagnia” con l’installazione interattiva “Prendete e mangiatene tutti” a cura del Collettivo Virago, mentre dalle 21:00 in piazza Garibaldi, talk sul trasformismo con Eva Kernel, e dalle 22:00 musica dal vivo con il format Marley Session Open Mic, che sotto la guida di Francesco Morrone vedrà esibirsi vari artisti della scena indipendente italiana: Rosita Brucoli, L’Ennesimo, Altea, Paola Pizz, e la band Calura.

Palazzo Pellegrini ospiterà la performance Chinò e il mare, in cui testi poetici si incontrano con il vento diventando musica. Chiuderanno la serata lo show queer di Eva Kernel e il dj set di Lady Mi-Fi.

La Guarimba International Film Festival

Proiezioni, laboratori per bambini e ragazzi, conferenze, mostra d’illustrazione, e artisti internazionali. Tutto questo è La Guarimba Film Fest, il festival di cinema ad Amantea che vuole riportare il cinema alla gente e la gente al cinema che si svolgerà dal 7 al 12 agosto.

Ad aprire il festival il 7 agosto, il Concerto dell’Orchestra dei Fiati Mediterranea, a partire dalle 20:30, per poi attendere il corto di apertura “La mia Mantia”, di Giulio Vita e Andre Paduano, alle ore 21:00. Tutte le sere proiezione dei cortometraggi in competizione provenienti da tutto il mondo, e un programma speciale dedicato ai corti ucraini, tutti in visione presso il Parco della Grotta di Amantea, tra cui anche quelli dedicati ai più piccoli.

Per i più sonnambuli, il 7 agosto la proiezione di film sperimentali di Insomnia, presso il Lido Azzurro a partire dalle 2:00, mentre.

Durante l’ultima serata del 12 agosto, si svolgeranno le premiazioni, e a mezzanotte il film di chiusura del festival.