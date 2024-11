Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma in questi giorni nella nostra regione: una serie di iniziative molto diverse tra loro capaci di accontentare un pubblico variegato

Spazio alla musica, all'enogastronomia e alla cultura. Il weekend in Calabria torna ad accendere, dal Pollino allo Stretto, la nostra regione con una serie di eventi capaci di coinvolgere un vasto pubblico dai gusti e dalle esigenze differenti. Ecco alcune delle iniziative più interessanti previste a partire dalle prossime ore.

Pollino Bike Festival

Un intenso programma di attività pensato per valorizzare il territorio e con un unico filo conduttore: la bicicletta. Il Pollino Bike Festival punta dal 14 al 16 giugno a coinvolgere escursionisti, amanti della montagna, esploratori e gli appassionati delle due ruote. A dare il via alle manifestazioni sarà venerdì 14 giugno la doppia pedalata, prevista alle ore 8.30 e alle ore 15.00, dalla struttura della Catasta del Pollino di Campotenese (CS) al Masistro Park in ebike. Tra le iniziative in programma anche attività di trekking. A chiudere il tutto sarà la "Marathon degli Aragonesi" inserita nel calendario ufficiale del trofeo dei parchi naturali.

Venerus a Rende

Venerdì 14 giugno, nell'ambito del Be Alternative Festival, dalle ore 18.30 in poi concerto di Venerus con open act a cura di Malvax e l'aftershow di dj Kerò. L'evento si terrà al Parco fluviale di Commenda di Rende.

"Confusi, inoccupati, in cerca di..." a Cosenza

Si terrà venerdì 14 giugno alle 19.30 presso l'auditorium dell'Istituto scolastico Spirito Santo di Cosenza lo spettacolo teatrale "Confusi, inoccupati, in cerca di..." di e con Mirko Iaquinta e con musiche dal vivo a cura di Francesco Pingitore. La manifestazione, in collaborazione con l'Auser, sosterrà una raccolta fondi in favore dell'ambulatorio medico "Senza confini" di Cosenza.

Real Human Bodies a Rende

Sabato 15 e domenica 16 giugno appuntamento all'Hotel Europa di Rende con "Real Human Bodies - Una Mostra di veri corpi umani". L'iniziativa, con inizio previsto alle 11, presenta un’ampia collezione scientifica con pezzi di esposizione anatomici, tra cui scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme. L'obiettivo della mostra è anche quello di trasmettere conoscenze e condividere materiale informativo.

Dana Andreea Nigrim a Tropea

Nell'ambito di "Armonie Della Magna Graecia", sabato 15 giugno al Palazzo Santa Chiara di Tropea, la pianista Dana Andreea Nigrim si esibirà in un concerto esclusivo. Inizio previsto per le ore 21.30.

Cosenz’Art – Festival della Consapevolezza e delle Tradizioni

Tutto pronto per "Cosenz’Art – Festival della Consapevolezza e delle Tradizioni". Sabato 15 giugno, in piazza Carratelli, prenderà il via l'iniziativa che punta a promuovere il territorio. Previste una serie di attività culturali ma anche momenti enogastronomici legati alla tradizione calabrese e ai piatti tipici cosentini.

Cecè Barretta a Petilia Policastro

La musica tradizionale è pronta a irrompere sabato 15 giugno alle 21.30 a Petilia Policastro in piazzetta Camellino con il concerto di Cecè Barretta.

Festa della Ciliegia a San Pietro Apostolo

Giunge alla sua 14esima edizione la Festa della Ciliegia di San Pietro Apostolo. A partire dalle ore 11 di domenica 16 giugno in piazza Marconi sarà possibile degustare piatti tipici ma anche gelati e prodotti a base di ciliegia. Ad arricchire il tutto, nel corso dell'evento promosso dalla Pro-loco, ci saranno spettacoli per bambini, intrattenimento musicale e tanto altro.

Street Food Fest a Catanzaro

Proseguono anche nel weekend gli appuntamenti con lo Street Food Fest di Catanzaro. Dal 13 al 16 giugno al Parco della Biodiversità saranno protagoniste le eccellenze mediterranee. Al centro della manifestazione, degustazioni della buona cucina italiana e calabrese.

Festival del fumetto "Nuvola" a Catanzaro

Appuntamento al Complesso monumentale San Giovanni con "Nuvola", il festival del fumetto, del gioco e dell'arte sostenuto dal comune ed organizzato dalla Fondazione Politeama con la direzione artistica di Venti d'Autore. Il progetto, nato in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e con il sostegno della Fondazione CARICAL - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, si terrà dal 14 al 16 giugno. Previsti giochi, presentazioni, mostre, cosplay, workshop