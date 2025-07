«Un viaggio attraverso arte, cultura, musica, tradizione, folklore e Fede, elementi che da sempre raccontano l'anima più autentica della nostra città».

L'amministrazione comunale di Palmi, guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio, ha diramato un ampio calendario di eventi in occasione della stagione estiva. Residenti e turisti potranno godere, tutte le sere, di svariate iniziative svolte tra le vie della città. Sarà un susseguirsi di spettacoli musicali, concerti, manifestazioni culturali con presentazioni di libri, street food e rassegne teatrali.

«Anche quest'anno Palmi è pronta a regalarsi un'altra grande estate, ricca di colori, emozioni e suggestioni - ha evidenziato il sindaco Ranuccio -. A fare da cornice, come da tradizione, ci saranno luminarie straordinarie, che trasformeranno le sere d'estate in scenari da sogno, regalando magia e stupore».



IL PROGRAMMA

17 luglio, presentazione libro di Michele Caccamo “Catoju. Evangelo sulle donne offese”, ore 19:30, Mondadori Point corso Garibaldi;

19 luglio, ore 18:30, apertura al pubblico di Villa Repaci e del museo, a cura del gruppo "La raffica" (Scuola di recitazione della Calabria), dell'associazione Prometeus e azienda agricola Natale Princi;

20 luglio, festa di Sant'Elia;

21 luglio, presentazione libro di Antonino De Masi “Inferi. La storia vera di un sopravvissuto alla ‘ndrangheta;

24 luglio, festa di San Fantino, Taureana di Palmi; "Notte della cultura" ore 21:30, presso la Casa della cultura;

26 luglio, festa della Madonna dell'alto mare, Taureana di Palmi;

Dal 31 luglio al 3 agosto street food con degustazioni gastronomiche regionali e spettacoli musicali, in Piazza Amendola;

4 agosto, sagra di quartiere con degustazioni gastronomiche locali e spettacoli musicali, al Rione Macello;

5 agosto, festa della Madonna del Soccorso;

6 agosto, "Rewind 90", Piazza 1° maggio;

7 agosto, Borgo in festa, ore 21:30, scalinata Villa Comunale con esibizione 883 cover band;

8 agosto, concerto "Earth, Wind e Fire experience by al mckay, ingresso gratuito Piazza 1° maggio;

9 agosto, “Festival Balena Comics”, dalle ore 14:30, Corso tenente Aldo Barbaro, a cura Officine Balena, che durante tutto il periodo estivo presenteranno tanti eventi musicali; "Sagra della melanzana", ore 20, Piazzale Soccorso; Spettacolo cabaret di Uccio De Santis, ore 22, Piazza 1° maggio; "Festival dei Tramonti" con ospiti l'attrice Anna Safroncik e l'attore Roberto Farnesi, ore 21:30, Villa Comunale, a cura associazione Prometeus;

10 agosto, sagra della struncatura, ore 19, Piazza Soccorso, a cura associazione "Fogghi di luna"; Summer sound deejay, Mitch (Radio 105), Toky (Virgin Radio), Dj Molella, ore 22, Piazza 1° maggio;

dal 11 al 17 agosto, la tradizionale fiera delle bancarelle nel centro cittadino, con i festeggiamenti in onore di San Rocco il 16 agosto;

20 agosto, il concerto di Gerardina Trovato in Piazza 1° maggio;

22 agosto, Gaia in concerto, Piazza 1° maggio;

23 agosto, "Notte bianca" tra le vie del centro città, a cura dell'agenzia Andrea Cogliandro eventi in collaborazione con l'amministrazione comunale;

24 agosto, concerto live "Le orme dei Pooh”, ore 22, Piazza 1° maggio;

25 agosto, Eros Ramazzotti cover band, ore 22, Piazza 1° maggio.

Il programma completo degli eventi è visionabile sulle pagine social ufficiali del Comune.