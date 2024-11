Dai concerti ai festeggiamenti del Carnevale, dal teatro alla danza. Non delude il calendario di eventi programmato in Calabria per il primo weekend di febbraio. Dal Pollino allo Stretto, le province della nostra regione si preparano a divertirsi senza mollare la presa dalla cultura e dalla tradizione. Ecco alcuni degli eventi più interessanti pronti ad accompagnare il fine settimana dei calabresi e non solo.

Carlo Buccirosso a Cittanova e Rende

Si esibirà portando in scena lo spettacolo "Il vedovo allegro" il celebre attore Carlo Buccirosso. Lo farà venerdì 2 febbraio alle 21 al teatro Gentile di Cittanova, nell'ambito della XX edizione della stagione teatrale, e sabato 3 febbraio al teatro Garden di Rende in occasione della quinta edizione del Rende Teatro Festival.

I Sansoni a Rende

"Sogno a tempo determinato", è questo il nome dello spettacolo che I Sansoni porteranno sul palcoscenico del cinema teatro Garden di Rende nella serata di venerdì 2 febbraio. Un viaggio coinvolgente tra gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società e sulla politica.

Alessandro Benvenuti a Catanzaro

Nell'ambito della stagione teatrale promossa da AMA Calabria, Alessandro Benvenuti e gli attori di Arca Azzurra porteranno in scena una affascinante rivisitazione del Falsfaff di William Shakespeare. L'appuntamento è in programma sabato 3 febbraio alle 21 presso il Teatro comunale di Catanzaro.

Il Carnevale di Castrovillari

Prendono il via a Castrovillari i festeggiamenti del Carnevale giunti, nella comunità del Cosentino, alla loro 66esima edizione. Dal 3 al 13 febbraio la manifestazione organizzata dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con l'amministrazione comunale punta a colorare le vie e le piazze di Castrovillari dando modo ai residenti e ai visitatori di trascorrere più giornate tra divertimento, tradizione e spensieratezza.

Giorgio Fontana a Catanzaro

È uno dei protagonisti della letteratura contemporanea. Giorgio Fontana si prepara ora a raggiungere la città di Catanzaro, più precisamente il quartiere marinaro del capoluogo, per presentare il suo libro "Morte di un uomo felice" ed avviare poi un confronto ed un approfondimento sul suo impegno intellettuale. Appuntamento fissato per sabato 3 febbraio presso la libreria Ubik di via del Progresso alle ore 18.

Enrico Brignano a Reggio Calabria

Arriverà in riva allo Stretto il celebre attore Enrico Brignano. Con il suo spettacolo di successo "Ma... diamoci del tu!" l'artista romano si esibirà al Palacalafiore di Reggio Calabria sabato 3 febbraio alle ore 21. Un appuntamento da non perdere.

Il lago dei Cigni a Roccella Ionica

Nell'ambito della XXX stagione teatrale della Locride, sabato 3 febbraio alle ore 21 presso l'auditorium di Roccella Ionica sarà in scena lo spettacolo "Il lago dei cigni" con la partecipazione di etoile di fama internazionale. La particolarità dell'evento risiede nella sua capacità di unire realtà e fantasia portando sul palcoscenico un'esibizione viva e attuale. A curare le coreografie sarà Luigi Martelletta.

Il Carnevale di San Calogero

Anche la comunità di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, si prepara a vivere il Carnevale. L'inizio dei festeggiamenti è programmato per le ore 15 di domenica 4 febbraio nel comune del Vibonese.