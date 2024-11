Dallo spettacolo di Remo Girone alle note di Stefano Corsi, fino alla tragedia delle moderne Antigone: sono solo alcune delle iniziative più interessanti in programma nelle prossime ore

Tra il Pollino e lo Stretto, ancora una volta la Calabria si accinge ad ospitare una serie di eventi per intrattenere nei giorni del weekend residenti e turisti nella nostra regione. Un calendario di appuntamenti capace di riservare spazio al teatro, al cabaret, alla musica. Ecco alcune delle iniziative più interessanti in programma nelle prossime ore.

"Storia di una Capinera" a Lamezia e Caulonia

Sarà il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ad ospitare l'adattamento teatrale, a cura di Micaela Miano, di "Storia di una Capinera". L'appuntamento, con Enrico Guarneri e Nadia De Luca, è fissato nella città lametina per venerdì 15 marzo alle ore 21. Mentre, il giorno successivo, sabato 16, lo spettacolo sarà portato in scena, alle ore 21, all'Auditorium Casa della Musica di Caulonia.

Arsenii Mun in concerto a Catanzaro e Lamezia

Venerdì 15 Marzo 2024 alle 18, nella suggestiva cornice di Palazzo De Nobili di Catanzaro, Arenii Mun, vincitore del Premio Busoni 2023 e rivelazione dell’anno, si esibirà al pianoforte per la prima volta in Calabria. Il celebre artista sarà poi in concerto con il suo pianoforte domenica 17 marzo alle 18 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Remo Girone a Catanzaro

Arriva a Catanzaro lo spettacolo de "Il Cacciatore di Nazisti - L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal". La storia che sarà portata sul palcoscenico da Remo Girone al Teatro Comunale di Catanzaro sabato 16 marzo alle 21 racconta le vicende di Simon Wiesenthal, sopravvissuto all’Olocausto, imprigionato in cinque diversi campi di sterminio ed in seguito impegnato a dare la caccia ai più spietati criminali di guerra nazisti.

"I due cialtroni" a Roccella Ionica

Appuntamento con Martufello, Domenico Pantano e Fanny Cadeo sabato 16 marzo alle 21, nell'ambito della Stagione teatrale della Locride, con lo spettacolo "I due cialtroni" con testo e regia di Pier Francesco Pingitore nella cornice del Teatro auditorium comunale di Roccella Ionica

Paolo Caiazzo a Lamezia Terme

"Separati ma non troppo", è questo il titolo dello spettacolo di Paolo Caiazzo in scena sabato 16 marzo 2024 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Musica e Cabaret al Castello Aragonese di Reggio

Prenderà il via sabato 16 a Reggio Calabria, ed esattamente al Castello Aragonese, una tre giorni di appuntamenti tra musica e cabaret. Si parte con il concerto di Elisa Lorena, Daniele Colistra e Pino Delfino alle ore 18 di sabato. Venerdì 22 marzo appuntamento con il cabaret di Piero Procopio alla 20.45 e sabato 23 con lo spettacolo "Definitivo 3" di Vincenzo Comunale alle 20.45

Lo spettacolo "Antigone" a Mendicino

Sabato 16 marzo alle 18.30, presso il Teatro comunale di Mendicino, in provincia di Cosenza, la Compagnia teatrale Lalineasottile porterà in scena "Antigone, una donna di Calabria". Uno spettacolo dedicato alle vittime della tragedia di Cutro e che pone al centro dell'attenzione la storia di una donna costretta a pagare per la sua libertà di scelta.

Stefano Corsi in concerto a Polistena e Mendicino

Il talentuoso musicista Stefano Corsi si esibirà in un concerto per Arpa Celtica nella cornice dell'Lss theater di Polistena, nel Reggino, sabato 16 Marzo alle 21.30. Domenica 17 marzo, alle 18, sarà invece il Teatro comunale di Mendicino, nel Cosentino, ad ospitare l'evento “Saint Patrick Harp – Concerto per Arpa Celtica e Armonica” che vedrà ancora una volta sul palco Stefano Corsi.

Lo spettacolo "39 scalini" a Locri

Domenica 17 Marzo 2024 alle ore 18.30, il Palazzo della Cultura di Locri ospiterà nell’ambito della rassegna “Locri a Teatro”, lo spettacolo “39 scalini” di John Buchan. Una produzione firmata dalla regia di Leonardo Buttaroni. La celebre black comedy è ispirata al film di Alfred Hitchcock del 1935 e riprende l’adattamento teatrale di Patrick Barlow. Lo spettacolo conterà sulla partecipazione degli attori Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Yaser Mohamed e Marco Zordan.