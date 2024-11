Un primo weekend di primavera ricco di appuntamenti. Quello che la Calabria si appresta a vivere è un fine settimana pieno di iniziative capaci di spaziare dal teatro alla musica, dal divertimento alla tradizione. Dal Pollino allo Stretto sono tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni. Ecco alcuni tra i più interessanti.

Sagra dello Stocco a Mammola

Con la primavera, e più nello specifico con le giornate Fai, arriva un'edizione speciale della Sagra dello Stocco a Mammola, nel Reggino. Dal 22 al 24 marzo alle ore 13 appuntamento in largo Magenta per assaporare, grazie all'iniziativa promossa dalla Pro-loco del paese, il piatto tipico per eccellenza della tradizione gastronomica mammolese.

"L'anatra all'arancia" a Lamezia Terme e Cassano all'Ionio

Prosegue il tour in Calabria dello spettacolo "L'anatra all'arancia" con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Venerdì 22 Marzo alle 21 sarà il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ad ospitare la rappresentazione che porta sotto i riflettori le emozioni, i sentimenti e le paure dei personaggi protagonisti. Sabato 23 alle 21 lo spettacolo sarà invece proposto al Teatro Comunale di Cassano All’Ionio, in provincia di Cosenza.

Awed, Riccardo Dose e Dadda a Catanzaro

Le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda porteranno sul palcoscenico del Teatro Politeama di Catanzaro uno dei format più seguiti sul web: “Esperienze D.M.”. Lo spettacolo, che ruoterà prevalentemente sull'improvvisazione, andrà in scena sabato 23 marzo alle ore 21.

Cuzzupa Day a Borgia

La cuzzupa, dolce tradizionale del periodo pasquale, sarà al centro della quinta edizione della Mostra - Concorso "Cuzzupa day" in programma a Borgia sabato 23 marzo nella sede di Palazzo Calogero. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la mostra. L'evento si concluderà con la premiazione della cuzzupa più bella. L'iniziativa è promossa dalla Pro-loco con il patrocinio del Comune e dell'Unpli.

Manuel Barrueco in concerto a Cosenza

Si esibirà sabato 23 marzo alle 19 nel Salone degli specchi del Palazzo della provincia di Cosenza, nell'ambito della 45esima Stagione dei concerti, Manuel Barrueco, uno dei più grandi artisti della chitarra di oggi in ambito classico. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere.

Massimo Ranieri a Cosenza e Reggio Calabria

Prosegue il tour di Massimo Ranieri in Calabria. Il celebre cantante e attore si esibirà con il suo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo" sabato 23 marzo al Teatro Rendano di Cosenza e domenica 24 al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Entrambi i concerti sono previsti alle ore 21.

"Favola" a Polistena

Sarà in scena sabato 23 marzo alle 21 all'auditorium comunale di Polistena lo spettacolo "Favola". Si tratta di una produzione a cura della Piccola compagnia della Magnolia e con la regia di Giorgia Cerruti. Autore del testo è Fabrizio Sinisi mentre protagonisti della rappresentazione saranno Giorgia Cerruti e Davide Giglio. Il soggetto è un libero richiamo al Calderòn di Pier Paolo Pasolini.

"Indagine su Alda Merini" a Catanzaro

Domenica 24 marzo alle 17.30 nella cornice del Teatro comunale di Catanzaro andrà in scena lo spettacolo "Indagine su Alda Merini: non fu mai una donna addomesticabile". Accompagnati dall'interpretazione di Giorgia Trasselli e dalla narrazione avvolgente di Margherita Caravello, gli spettatori avranno modo di conoscere più da vicino la bellezza e la complessità della vita di Alda Merini, una delle più grandi icone della cultura italiana.

Il duo Puddu - Violini a Lamezia Terme

Sarà il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ad ospitare domenica 24 marzo alle ore 18 il duo Puddu - Violini. Una serata che si preannuncia piena di emozioni ed in cui, per l'occasione, Giovanni Puddu, un caposcuola della chitarra, sarà accompagnato dalla straordinaria voce di Luca Violini.

Escursione storico-naturalistica nella Sila catanzarese

"Un piccolo mondo di legno colorato": è questo il nome scelto per un'escursione storico-naturalistica in programma domenica 24 marzo, con raduno alle 9.30, a Villaggio Mancuso di Taverna, in provincia di Catanzaro. Un'avventura da vivere in un contesto contraddistinto da innumerevoli suggestioni e costruzioni in legno ancora sparse sul territorio e che consentirà ai presenti di immergersi nella storia e destreggiarsi all'interno di un patrimonio naturale meritevole di attenzione, cura e rispetto.