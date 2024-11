Si inizia il 6 dicembre con l'accensione delle luminarie e si chiude con l'Epifania e l'arrivo della Befana. Parcheggi gratis per tutto il periodo

È stato diramato il programma del Natale palmese 2023. L'amministrazione comunale si è prodigata per rendere viva la cittadina non solo in estate. Si è organizzato un mese di eventi e manifestazioni, con tantissima musica proposta da molteplici Dj e live band; e poi cinema, luminarie, animazione, teatro e spettacoli di vario genere.

Mercoledì 6 dicembre ci sarà l'inaugurazione con l'accensione delle luminarie alle ore 18. Alle 21:15 al Teatro Manfroce andrà in scena "Vasame" con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello. Teatro che sabato 16 , sempre alle 21:15, ospiterà il balletto di Roma che presenterà "Giulietta e Romeo".

Spesso, in una Piazza 1° maggio rallegrata da musica, balli caraibici ed esibizioni di cantanti dal vivo, ci sarà la "Città dei bambini" con giochi e animazione a cura Domi Mascotte.

Tutti i giovedì dalle ore 16 alle 18 la casa della cultura ospiterà i laboratori creativi di Natale.

I parcheggi saranno gratis per tutta la città dal 6 dicembre al 6 gennaio.

Ogni fine settimana per le vie cittadine girerà il trenino turistico. Gli ospiti speciali del programma saranno due cantanti di fama nazionale come Tananai e Rocco Hunt, i quali si esibiranno in Piazza 1° maggio alle ore 00:30 , ad impreziosire serate di musica, rispettivamente sabato 23 e venerdì 29 dicembre.

Il capodanno si festeggerà in piazza con tanta musica e voglia di rallegrarsi. Venerdì 6 gennaio l'incontro con la Befana sancirà la conclusione di un programma ricchissimo di divertimento e cultura.

Il programma completo è visionabile sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Palmi.