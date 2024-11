Si tratta della quinta tappa del tour di concerti che la storica radio sta portando in tutta Italia. Tanti altri nomi importanti del panorama musicale italiano durante la manifestazione che si terrà il 19 e 20 luglio

La terza edizione dell'Rds Summer Festival prosegue il suo viaggio itinerante lungo la penisola, arrivando in Calabria per la quinta tappa del tour, nella splendida cornice di Piazza Primo Maggio a Palmi, con un programma imperdibile, ricco di artisti di grande calibro che promette di far ballare e cantare tutti i presenti, con due serate di musica e divertimento.

La festa comincerà venerdì 19 luglio condotta da Anna Pettinelli, che, dopo Barletta, torna a presentare un’altra tappa del tour, e vedrà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. Protagonisti della prima serata, infatti, saranno Aka 7even, Capo Plaza, Cioffi, Leo Gassman e Noemi.

Sabato 20 luglio, invece, lo spettacolo continuerà con le hit inconfondibili di gIANMARIA, Martina Marchetti, Mida, Negramaro e Vale LP.

Nel tardo pomeriggio la piazza aprirà al pubblico e trasporterà i presenti in un vortice di luci ed emozioni, attraverso la presenza di installazioni luminose di varie forme e colori che prenderanno vita regalando ai presenti un’esperienza immersiva per un’estate indimenticabile.

La tappa è completamente gratuita e, coloro che nelle settimane precedenti hanno effettuato la prenotazione sul sito rdssummerfestival.it, da oggi potranno confermarla e ricevere il QR code che garantirà l'accesso dalle 19 dagli ingressi situati in Piazza della Libertà, direzione Corso Garibaldi, e Piazza Amendola (attraverso via Tenente Barbaro, direzione piazza Primo Maggio). L’accesso sarà consentito solo ai possessori di QR code.

Samara Tramontana e Gaia Garavaglia - speaker di RDSNEXT, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ con la GenZ - saranno presenti alla tappa di Palmi in qualità di conduttrici degli opening delle serate. A loro anche il piacere di coinvolgere e di presentare i talenti emergenti, selezionati nelle scorse settimane da una giuria d’eccezione, che potranno esibirsi sul palco del Festival grazie al progetto “RDS Summer Festival con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2”.

L'RDS Summer Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, una festa della musica che porta nelle piazze italiane di tutta la penisola un'atmosfera di gioia e condivisione.

Il prossimo appuntamento, nonché ultima tappa di RDS Summer Festival, sarà a Rimini il 26 e 27 luglio.