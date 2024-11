In questi giorni parteciperanno come concorrenti alla kermesse musicale più importante d'Italia. Lo spettacolo è previsto all’anfiteatro De Rosis il prossimo 19 agosto

In attesa di vederli insieme sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per il 74° Festival della Canzone italiana, Francesco Renga e Nek, Filippo Neviani, hanno annunciato le nuove date che si aggiungono al loro tour estivo che di fatto anticiperà i già annunciati appuntamenti live nei teatri a settembre: nella bella stagione, il duo farà tappa anche in Calabria, con un concerto all’anfiteatro De Rosis a Corigliano Rossano (Cs) il prossimo 19 agosto.

La data, prodotta nella nostra regione dalla Ticket Service Calabria, è organizzata dalla Ionio Servizi. Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, Renga e Nek da luglio saranno infatti nuovamente insieme sul palco, in una serie di date che li porteranno a esibirsi in tutta Italia, e anche dalle nostre parti. Nel frattempo, Nek e Renga saranno in questi giorni a Sanremo con il brano “Pazzo di te” (Musica di D. Faini, Nek, F. Renga - Testo di F. Renga, D. Mancino), già disponibile in pre-save e pre-add.

«Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi - spiegano -. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo. Pazzo di te è un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali».

A dirigere l’orchestra per Renga e Nek a Sanremo sarà il maestro Luca Chiaravalli. Il brano sanremese sarà contenuto nel re-pack del loro album insieme “RengaNek” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì 9 febbraio in formato digitale, CD, CD autografato e vinile autografato e già disponibile in pre-order: dodici brani eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.