Una serata in musica, spettacoli teatrali e concerti: sono tanti gli appuntamenti per la serata in Calabria, tra concerti esclusivi e rappresentazioni teatrali.

Uno degli spettacoli più attesi è sicuramente quello di Nino D'Angelo: dopo la trionfale tournee teatrale di questo inverno, il cantautore napoletano torna in Calabria nel cartellone del Roccella Summer Festival. L'appuntamento è al Teatro al Castello alle 21.

Appuntamento in musica anche a Cirella di Diamante, al Teatro dei Ruderi, con il concerto di Franco 126, cantautore e rapper romano che mischia hip hop e trap con la musica d'autore, e che va verso il sold out. Anche qui, inizio alle 21.30 nella splendida cornice tirrenica.

Continua invece con un nuovo appuntamento il tour calabrese di Anna Tatangelo, che sta toccando tantissime piazze in tutta la regione: questa sera si esibirà a Laureana di Borrello, nella frazione Bellantone, portando in piazza il suo pop che da venti anni anima la scena musicale calabrese.

Da sempre, però, uno dei protagonisti delle estati calabresi è Mimmo Cavallaro con la sua tarantella: questa sera torna in una delle piazze più calde, Badolato, per un concerto che si preannuncia epico e ricco di balli davanti al palco.

Ancora musica popolare questa sera a Tiriolo, con la giornata inaugurale del Tarantella Power: si inizia alle 18 con un incontro sulla musica e la tradizione orale, per arrivare alle 22 con la presentazione del nuovo album di Francesco Loccisano e Andrea Piccioni.

Rock gitano in piazza San Rocco a Scilla, alle 22.30, con il Derive Festival e il concerto della Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, inserito anche nel cartellone dello Scilla Jazz Festival. Spazio al jazz anche a Trebisacce, con una nuova tappa del Peperoncino Jazz Festival, l'appuntamento itinerante che questa sera prevede l'esibizione del Toca Tango Duet a partire dalle 22 nel centro storico.

Non solo musica, però: spazio ad importanti appuntamenti culturali in questa notte di inizio agosto. Sicuramente tra i più rilevanti vi è “L'Agamennone” di Vittorio Alfieri, che andrà in scena a partire dalle 21.30 all'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, con regia di Salvatore Venuto.

Da non perdere, a Spezzano Albanese, l'anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Carmine Abate e Cataldo Perri, “Il cercatore di luce e altri viaggi”, un reading letterario musicale con musiche di Cataldo Perri e lo Squintetto e voce narrante di Carmine Abate. Si inizia alle 21.30 al Teatro Pesce di Spezzano Albanese.

Continuano intanto gli appuntamenti del Caccuri Festival, il premio letterario che quest'oggi all'Accademia dei Caccuriani prevede un programma ricco di spunti interessanti: Giordano Bruno Guerri dialoga con Paolo di Giannantonio sul volume “Eretico o santo. Ernesto Bonaiuti, il prete scomunicato che ispira Papa Francesco” e David Riondino, che presenta il racconto di Madame Bovary a Dario Vergassola. La serata è condotta da Serena Bortone, con inizio alle ore 21.

Scienza e cultura si incrociano a Reggio Calabria, con il fisico e divulgatore Amedeo Balbi che sarà il protagonista del Caffè Letterario del Circolo Culturale Rhegium Julii, mentre proseguono le proiezioni della Guarimba Film Festival, il festival internazionale di cortometraggi giunto alla decima edizione ad Amantea. Oggi si parte alle 16 con il seminario di Giphy dedicato agli animatori, per poi proseguire con le proiezioni al Parco alla Grotta dei cortometraggi in concorso provenienti da tutto il mondo.