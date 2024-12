Il cartellone del Roccella Summer Festival 2025, la rassegna di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale si arricchisce di un pezzo da novanta. Oltre a Gianna Nannini nel cast ci sarà anche Ghali, con il suo tour estivo, atteso sul palco del Teatro al Castello il prossimo 13 agosto.

Quello di Ghali è il risultato di un percorso artistico che ha rivoluzionato il panorama musicale italiano. Un mix esplosivo di hip hop, trap e sonorità internazionali, unito a una scenografia imponente e a performance di altissimo livello. Il concerto sarà un vero e proprio spettacolo, un viaggio tra le diverse anime dell’artista, dalla rabbia alla gioia, dalla malinconia alla voglia di vivere.

L’artista non mancherà di stupire i suoi fan con nuovi look . La moda sarà un elemento fondamentale dello show, un modo per esprimere al meglio la sua personalità e la sua visione artistica.