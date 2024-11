In programma anche mostre di riviste d’epoca, visite dei borghi, shooting fotografici, serenate, spettacoli di giocolieri e artisti

Rogliano e Mangone, nel Cosentino, pronti ad ospitare la “Notte dei campanili”. Previste, nelle giornate del 15 e 16 ottobre, una serie di iniziative: trekking naturalistici, mostre di riviste d’epoca, visite dei borghi, shooting fotografici, serenate e soprattutto musica, spettacoli di giocolieri ed artisti. Senza dimenticare gli stand gastronomici e l’apertura straordinaria delle chiese, oltre che l’osservatorio astronomico. Il concerto di Paolo Zanarella, pianista sospeso in aria, e quelli dedicati a Fabrizio De Andrè ed alle Muse del Mediterraneo sono dettagli importanti ed attesi dal grande pubblico.

La Notte dei campanili è un progetto culturale promosso dai Comuni di Rogliano e Mangone, ideato e prodotto da Piano B. L'evento è pensato per valorizzare e promuovere le risorse del territorio, ponendo in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione e natura. Il progetto è finanziato dalla Regione Calabria a valere su Pac Calabria 2007-2013. Gli eventi della manifestazione si focalizzano intorno alle strutture artistiche ed architettoniche dei campanili e delle adiacenti piazze, non più luoghi di passaggio ma di condivisione e aggregazione.

Il programma

Sabato 15 ottobre a Rogliano

Ore 14:00 | Trekking Naturalistico a cura dell’Associazione Anir, Partenza: parcheggio Teatro all’aperto (Palazzo Ricciulli)

Ore 18:00 | Visita del borgo a cura di Pina Oliveti e Giovanni Reda. Partenza: Piazza Pietro Buffone

Dalle ore 19:00 | “A la Mode”, mostra di riviste d’epoca e realizzazione di abiti a tema a cura dello stilista Giuseppe Cupelli;

Shooting fotografico a cura di Ania Lilith Gallery;

Live Performance degli allievi dell’Accademia New Style. Palazzo Cardamone – Corso Umberto

Dalle ore 19:30 | Serenate ai campanili, a cura dei Canterini della Presila, Chiesa della Madonna dell’Assunta – Via Duomo

Dalle ore 20:30 | Spettacolo di giocolerie di fuoco, a cura dell’artista Francesco Cane Corso Umberto.

Ore 21:00 | Concerto di Paolo Zanarella, il “pianista fuori posto”. Piazzetta Saverio Altimari (piazzetta San Giorgio).

Ore 22:00 | Concerto “Gli Arcobaleni di altri Mondi – Intorno a Fabrizio De Andrè”. Piazza Buffone.

Dalle ore 20:00 | Apertura stand enogastronomici.

Fino alle ore 24:00 | Apertura straordinaria delle chiese.

Domenica 16 ottobre a Mangone