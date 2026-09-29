Il 3 e 4 ottobre poesia, musica e spettacoli nell’ambito della kermesse internazionale della Sardegna. Eventi a ingresso gratuito

Roccella Jonica rinnova il proprio legame con “Ottobre in Poesia”, il Festival Poetico Internazionale della Sardegna che nel 2026 celebra il suo ventennale, con due appuntamenti in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice dell’ex Convento dei Minimi.

L’edizione del ventennale propone un articolato calendario di iniziative dedicate alla poesia, al teatro e alla musica, che si svolgeranno dal 2 al 31 ottobre, coinvolgendo 10 comuni italiani, tra cui Roccella Jonica, Siderno e Polistena.

Per il Comune di Roccella Jonica si tratta del terzo anno consecutivo di gemellaggio con il Festival, un percorso avviato su impulso dell’assessore alla Cultura Rossella Scherl e tramite la poetessa e scrittrice Antonella Iaschi, che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso iniziative capaci di promuovere la cultura e la condivisione attraverso le diverse forme dell’espressione artistica.

Gli appuntamenti calabresi del Festival prenderanno il via il 2 ottobre, contemporaneamente alle iniziative previste a Roma e Pinerolo, per poi proseguire in Sardegna, dove il Festival è nato e si è sviluppato grazie all'impegno e alla volontà del suo ideatore Leonardo Omar Onida.

Il primo appuntamento a Roccella Jonica è in programma sabato 3 ottobre alle ore 19:00 all’ex Convento dei Minimi con “Damned. A cosa serve la Poesia?”, spettacolo poetico-musicale di Leonardo Onida, con Vincenzo Oppedisano e una voce a sorpresa. Una performance che, partendo dall'interrogativo evocato dal titolo, porta sul palco una riflessione sul valore della poesia e sulla sua capacità di uscire dagli schemi e attraversare l'esperienza umana.

Nella stessa cornice, domenica 4 ottobre, sempre alle ore 19:00, spazio, invece, allo spettacolo del gruppo musicale “Zu Ta Loja”, progetto nato dall'ispirazione e dalla realizzazione di brani musicali basati sui testi poetici scritti in greco di Calabria dalla poetessa Francesca Tripodi. Una proposta nella quale poesia, musica e patrimonio linguistico del territorio si incontrano, contribuendo alla valorizzazione di una preziosa espressione della cultura calabrese.

Protagonisti dello spettacolo saranno Manuela Romeo, voce e percussioni, Salvatore Familiari, chitarra classica, acustica e battente, Peppe D’Agostino, plettri, chitarre, fiati e percussioni, Vittorio Romeo, fisarmonica, e Nunzio Trapani, voce recitante.

Le due serate rappresentano un’ulteriore occasione per inserire Roccella Jonica all’interno di una rete culturale di respiro nazionale e per offrire alla comunità momenti di incontro nei quali la parola poetica dialoga con la musica, il teatro e le tradizioni linguistiche.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.