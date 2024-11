Ispirati da una frase di Helen Keller che citava “Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto” nasce nel Gennaio 2023 l’associazione Kephas Tourism Sport. L’associazione sportiva mira a sviluppare azioni indirizzate alla promozione del territorio dell’Aspromonte e in particolare dell’area grecanica, piena di luoghi di cultura e con forte richiamo storico, usando gli sport outdoor come volano in quello che è una vera e propria palestra a cielo aperto.

La Kephas Sport, seppur appena nata, gode di diverse collaborazioni con altre associazioni calabresi, quali la Mondo Edison di Cosenza, la Tmc360 specializzata in azioni sull’alto piano della Sila e l’azienda di Marketing e Comunicazione Resta in Quota.

Prossimo obiettivo: realizzare al meglio la IV edizione dell’evento itinerante Pedaliamone a Sud che si terrà sabato 14 ottobre, un ciclotrekking con partenza da Gambarie fino a raggiungere il borgo di Bova, un’occasione per pedalare e parlare insieme. Pietro Autelitano, presidente dell’associazione Kephas, si esprime entusiasta sulla collaborazione con il team Mondo Edison, ideatori del format, e spiega l’importanza di trasferire nel cuore dell’Aspromonte l’iniziativa: «Pedaliamone a sud - dice - è un evento turistico e culturale che stimola e raccoglie opportunità nascoste di un territorio, seguendo l’evoluzione del mercato cicloturistico non legato all’atleta che ricerca tempi e performance ma si rivolge a quell’utenza che utilizza la bicicletta, o comunque la mobilità lenta, come stile di vita per godersi le bellezze di un territorio. L’iniziativa gode del patrocinio del Parco nazionale dell’Aspromonte».

Pedaliamone a Sud, infatti, è un’azione inserita nella settimana della mobilità europea, condivisa da 51 Paesi, 1451 Nazioni di cui 88 città italiane; l’azione svolta dall’associazione Kephas è l’unica ufficiale in Calabria, seppur i tempi organizzativi sono slittati e sarà svolta in differita. Una data che certamente segna un’azione importante nell’Aspromonte grecanico essendo la prima volta che viene realizzata un’iniziativa di tale importanza e di sensibilizzazione sociale e culturale. Il passaggio dall’Aspromonte tirrenico, con i suoi panorami mozzafiato sullo stretto di Messina, all’Aspromonte grecanico che si affaccia sullo Ionio, ricco di sportività, paesaggi naturalistici caratterizzati dalle fiumare e da zone interne ricche di biodiversità e di borghi lascerà sicuramente senza fiato chi parteciperà alla pedalata da Gambarie a Bova.

L’occasione è sicuramente il pretesto giusto per programmare un week-end nell’area grecanica del Parco dell’Aspromonte, supportati dall’organizzazione che certamente sapranno assicurare l’accoglienza. Il programma dell’evento è in continuo aggiornamento per garantire attività sia agli appassionati della pedalata, ma anche a coloro che vogliono conoscere appieno lo spirito di Pedaliamone a Sud e della Kephas Sport. Per info sul programma è possibile visitare il sito www.kephasturismsport.it e sulla pagina facebook.com/kephastouristsport.