Torna l’appuntamento annuale della Fondazione Lilli Funaro, che dal 2004 promuove ricerca scientifica, cultura della solidarietà e sostegno ai pazienti oncologici. Anche quest’anno, la Fondazione sceglie la musica per dare forma pubblica a un impegno che nasce dalla memoria e si traduce in cura.

Tra gli appuntamenti del 2025, il consueto Concerto solidale sarà “Tutto cresce e se ne va. Intorno a Pino Daniele”, una produzione originale di Scena Verticale, prima assoluta scritta per Lilli, in programma venerdì 6 giugno alle ore 21.00 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza. Il Duomo – quest’anno Chiesa Giubilare – apre di nuovo le sue porte all’iniziativa della Fondazione, grazie alla sensibilità di don Luca Perri, rettore della Cattedrale, con una disponibilità che assume un valore ancora più profondo alla luce del Giubileo 2025, dedicato ai “Pellegrini di speranza”.

Lo spettacolo – scritto e interpretato da Sasà Calabrese, Dario De Luca, Daniele Moraca e Roberto Musolino, con Roberto Risorto e Francesco Montebello – è un'intensa narrazione musicale che esplora la vita e l’anima di Pino Daniele, il poeta del Mediterraneo. Tra parole e melodie, ripercorre i momenti cruciali della sua carriera: le sfide artistiche, la tensione verso un’identità musicale inconfondibile. Il palco si trasforma in spazio narrativo, dove le sue canzoni affiancano il racconto della sua esistenza. Ne emerge il profilo di un artista che ha lasciato un’impronta profonda nella musica italiana. Pino Daniele ha sempre coltivato la speranza, soprattutto nella sua città, Napoli, interpretandone sogni e disincanti. Ha seguito da vicino le promesse mancate di rinascita e, come un osservatore ostinato, ha registrato l’oscillazione sociale e politica di una città in bilico tra possibilità e resa. Grazie all’amore, ha continuato a credere nell’arrivo di qualcosa di buono anche dove sembrava impossibile, senza mai smettere di denunciare la realtà: «Napule è ’na carta sporca e nisciuno se ne ’mporta». Un tributo emozionante, al genio di Pino, alla sua città e alla sua musica immortale.

Il legame tra Pino Daniele e la Fondazione risale all’agosto del 2010, quando il cantautore fu protagonista del concerto solidale organizzato ai Ruderi di Cirella, a Diamante, nell’ambito del suo Electric Jam Tour. Un evento memorabile, nato dall’incontro tra il percorso artistico del cantautore partenopeo e le finalità solidali della Fondazione, e reso ancora più intenso dal fatto che Pino Daniele era il cantante preferito di Lilli.

Il ricavato della serata sarà destinato al finanziamento di progetti di ricerca oncologica, attraverso le borse di studio assegnate in occasione dei convegni scientifici che la Fondazione Lilli tiene annualmente.

«In oltre vent’anni di attività, nel nome di Lilli, abbiamo sostenuto giovani ricercatori calabresi e promosso percorsi di ricerca e assistenza» – afferma Michele Funaro della Fondazione Lilli. «Abbiamo creduto fin dall’inizio che il dolore potesse generare senso e che la memoria potesse diventare cura. Ogni progetto, ogni borsa di studio, ogni evento che abbiamo sostenuto nasce da questa convinzione. Anche quest’anno ripartiamo da un gesto pubblico, aperto, in cui la musica diventa uno strumento per stare insieme e condividere. Il concerto è un’occasione per rinnovare il nostro impegno e per tornare a parlare, con il linguaggio dell’arte, di speranza, così come indicato da Papa Francesco per quest’anno giubilare, con particolare attenzione alla misericordia e alla solidarietà, quindi alla cura e alla responsabilità. È anche un modo per dire grazie a chi ci ha sempre seguito, sostenuto e accompagnato in questo percorso. La scelta di Pino Daniele non è casuale: è stata quella di un autore capace di raccontare il disagio, la rabbia, ma anche la bellezza, e la speranza come vero atto di resistenza».

L’evento rientra nel progetto “Con Lilli per una Calabria solidale e accogliente”, finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Attività Culturali – PAC 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8.3.