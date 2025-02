La rassegna di libri per ragazzi arriverà a Castrovillari dal 7 al 12 aprile. Tanti autori per coinvolgere tutte le fasce d’età e arricchire un esperienza che vuole avvicinare i giovani alla lettura

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato una bellissima risposta e partecipazione del territorio, Pollicino Bookfest cresce e raddoppia: dal 7 al 12 aprile 2025 a Castrovillari prenderà il via “Pollicino alla seconda”, per giocare e appassionarsi non solo con le storie, i libri, e la fantasia, ma anche con i numeri.

Il tema scelto per il 2025 è infatti il gioco: contiamo di giocare!, con un programma che intreccia lettura, numeri e divulgazione scientifica dimostrando che i libri (e la matematica) possono essere non solo divertenti, ma anche sorprendenti.

Il festival Pollicino Bookfest

Ideato e diretto da Alessandra Stabile, bibliotecaria diventata libraia, referente locale del progetto Nati per Leggere, fondatrice della libreria La Freccia Azzurra di Castrovillari, Pollicino Bookfest è una vera festa del libro che coinvolge autori, autrici, illustratori e illustratrici in incontri e laboratori nelle scuole, nei teatri, nelle piazze, in un’esperienza che abbraccia tutta la comunità. Ad affiancarla nella consulenza c’è Beniamino Sidoti, autore di libri e giochi, che è stato tra i fondatori di Lucca Games ed è consulente del Ministero dell’Istruzione.

“Pollicino è un festival di lettura, si tiene ad aprile ma dura tutto l’anno. Il tempo della lettura è il cammina cammina delle fiabe. Un tempo di gioco e di scoperta, in tutte le dimensioni del libro. L’edizione 2025 è dedicata al gioco: spazio di scoperta, di libertà, di possibilità, ma anche di lettura leggera e gioiosa. La divulgazione scientifica è il nuovo sentiero di Pollicino”, dice Alessandra Stabile per raccontare il senso della rassegna.

Gli ospiti di questa edizione

Ad arricchire il festival ci saranno grandi autori e autrici della letteratura per ragazzi: Giuditta Campello, Sergio Olivotti, Alice Coppini, Giuliana Facchini, Beniamino Sidoti, Andrea Vico, Marco Erba, Anna Cerasoli, Andrea Scoppetta, senza dimenticare il prezioso coinvolgimento del Cnr.

Incontri e laboratori coinvolgeranno tutte le fasce d’età: dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, per far sì che ogni giovane lettore trovi il suo percorso tra le pagine e i numeri; non mancheranno occasioni di dibattito e confronto per gli adulti.

Un manifesto che gioca con i numeri

Il manifesto di questa edizione porta la firma di Sergio Olivotti, illustratore e scrittore di libri per l’infanzia, con esperienza da docente al Politecnico di Milano, che ha saputo tradurre in immagini il cuore pulsante di Pollicino 2025: un festival giocoso, ironico, pazzo, fresco e divertente, pronto a sorprendere e a lasciare il segno!

“Il Gioco della vita è così: collettivo o individuale, caotico o regolato, spesso assurdo e bizzarro. E noi che si fa? Si gioca, inseguendo briciole di senso come novelli Pollicino”, ha commentato Olivotti.

Un festival che va oltre le pagine

In Calabria, regione ricca di tradizioni e bellezze naturali, la lettura è tuttavia un tesoro poco sfruttato: è una delle aree in cui si legge di meno e le iniziative culturali risultano spesso frammentate. È proprio per questo motivo che Pollicino Bookfest si fa portavoce di un impegno imprescindibile: creare occasioni culturali nel territorio, portando libri e autori di grande bravura per incentivare l’amore per la lettura nei giovani. Un impegno che, partendo da un piccolo sassolino, si trasforma in un percorso di crescita e condivisione per l’intera comunità.

Un festival che cresce, un festival che unisce

Pollicino Bookfest è più di un evento: è un viaggio nella lettura che dura tutto l’anno. Un festival comunitario, che porta libri, storie e cultura nelle scuole e in città, creando occasioni di crescita, scambio e condivisione, come avviene nelle giornate dedicate alla formazione dei docenti, a cura di Beniamino Sidoti, che sono cominciate l’ottobre scorso: momenti importanti di esplorazione e di scoperta, che hanno fatto da contorno alla presentazione di autori e libri che saranno i protagonisti del festival.

Maggiori dettagli e il programma del festival saranno comunicati prossimamente.

Le scuole che vogliono prendere parte al festival, possono contattare la direttrice Alessandra Stabile, all’indirizzo info@librerialafrecciaazzurra.it o al numero 328 629 0572.