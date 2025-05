Protagoniste le vincitrici delle sezioni in concorso. In programma anche la lectio magistralis della intellettuale Nadia Fusini

Un trittico di appuntamenti imperdibili conclude in bellezza la XIII edizione del prestigioso Premio Sila ’49. Si parte venerdì 6 giugno dall’incantevole cornice di piazza dei Follari, nel cuore del centro storico di Cosenza, per concludersi domenica 8 nella location appenninica di Camigliatello Silano. Protagoniste assolute saranno le tre brillanti vincitrici delle sezioni in concorso, con l’attesissima cerimonia di premiazione e la straordinaria lectio magistralis della raffinata intellettuale Nadia Fusini, tra le voci più autorevoli del panorama culturale contemporaneo.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il weekend che coronerà la tredicesima edizione del Premio Sila ’49 si preannuncia un autentico festival delle idee e della letteratura.

Un’edizione straordinaria che ha visto crescere costantemente l’entusiasmo e la partecipazione di un pubblico sempre più numeroso e coinvolto negli incontri con gli autori della Decina 2025.

I vincitori

La Giuria ha recentemente proclamato le tre vincitrici che hanno conquistato questa prestigiosa edizione: Nicoletta Verna trionfa nella sezione Letteratura con il suo avvincente “I giorni di Vetro” (Einaudi); la brillante saggista e giornalista Paola Caridi si aggiudica la sezione Economia e Società con l’originale e intenso “Il gelso di Gerusalemme. L’altra storia raccontata dagli alberi” (Feltrinelli); mentre alla poliedrica docente, saggista e traduttrice Nadia Fusini viene conferito il meritatissimo Premio alla Carriera.

Un’occasione unica per incontrare da vicino queste straordinarie protagoniste della cultura contemporanea.

Il programma

Venerdì 6 giugno - Piazza dei Follari, Cosenza

Ore 18.30 - L’affascinante piazza dei Follari, gioiello del centro storico cosentino, ospita un dialogo d’eccezione: il rinomato storico dell’arte e giurato del Premio, Tomaso Montanari, incontra Paola Caridi, vincitrice della sezione Economia e Società con "Il gelso di Gerusalemme. L’altra storia raccontata dagli alberi". Un’occasione imperdibile per esplorare nuove prospettive sulla storia e la cultura mediorientale.

Sabato 7 giugno - Palazzo Arnone, Cosenza

Ore 11.30 - La maestosa residenza cinquecentesca di Palazzo Arnone, sede della Galleria nazionale di Cosenza, accoglie la lectio magistralis di Nadia Fusini sul tema "Shakespeare e Cervantes: la letteratura, il teatro e il sogno...". Un’immersione profonda tra i giganti della letteratura mondiale guidati da una delle più raffinate interpreti contemporanee.

Ore 18.30 - Il grande momento della Cerimonia di Premiazione, condotta con maestria dalla celebre giornalista e scrittrice Ritanna Armeni. Un evento solenne che celebrerà il talento e la creatività delle tre vincitrici di quest’anno: Nicoletta Verna, Paola Caridi e Nadia Fusini.

Domenica 8 giugno - Fondazione Premio Sila, Camigliatello Silano