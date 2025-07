Tra gli eventi di punta: il Kroton Jazz Festival, punto di riferimento per gli amanti del jazz d’autore, e L’imboscata, talk show giornalistico e politico. Non mancherà la musica popolare con Cecè Barretta

L’ambizione del Comune di Crotone è quella di compiere un ulteriore salto di qualità con la terza stagione estiva di cartellone di eventi per la città. Già la suggestiva location scelta per la presentazione ufficiale del “Crotone Summer 2025”, il riqualificato Molo Sud del porto vecchio, è indicativa. A presentare il calendario estivo il sindaco Vincenzo Voce, il vicesindaco ed assessore allo Spettacolo Sandro Cretella e l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano.

Il cartellone eventi

Come ormai di consueto, il cartellone è infatti un insieme degli eventi organizzati dall’amministrazione e di quelli organizzati da soggetti privati, patrocinati (a titolo gratuito e a titolo oneroso) dall’ente, per un complessivo di oltre 50 appuntamenti. L’amministrazione si è infatti affidata anzitutto ad alcuni consolidati pilastri: il Kroton Jazz Festival, punto di riferimento per gli amanti del jazz d’autore, e L’imboscata, talk show giornalistico e politico. Poi, tanta musica, prosa, teatro classico e teatro di figura. «Siamo orgogliosi di presentare un programma ricco e articolato, che valorizza il talento, la cultura e la bellezza della nostra città - ha introdotto il Sindaco – e la presenza di artisti di grande caratura conferma la centralità che Crotone sta assumendo nel panorama degli eventi estivi della nostra regione».

Come il Kroton Jazz Festival (che si svolgerà tra il 10 e 14 agosto), giunto alla sua terza edizione, che ospiterà nomi di spicco del panorama jazzistico internazionale, con concerti nella villa Comunale ma anche sul lungomare cittadino, offrendo esperienze uniche per appassionati e turisti.

Il Crotone Summer Fest accenderà l’estate con i concerti di Gaia, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Nina Zilli, Camil Way e The Kolors, tutti accessibili gratuitamente. Un vero e proprio festival diffuso, pensato per coinvolgere ogni fascia di pubblico, anche con l’international Street Food in concomitanza con il jazz festival sul lungomare di Crotone, tanti concerti gratuiti sul lungomare cittadino ed il coinvolgimento della Banda Musicale Città di Crotone. Così come torna il tradizionale appuntamento con l’Imboscata nella splendida cornice di Orto Tellini: ospiti Mario Giordano, Giuseppe Cruciani e Luca Sommi.

Teatro e rassegne

Ma un’estate anche nei e per i quartieri con la rassegna di teatro di figura e dei burattini di Angelo Gallo e nel quartiere Papanice per l’oramai consueto appuntamento con la musica popolare, quest’anno con Cecè Barretta. Tanti anche gli appuntamenti teatrali, con Carlo Gallo, Francesco Pupa e Giuseppe Calabretta, il teatro in concerto a cura dell’associazione Kroma, il teatro classico con Plauto e Medea.

Consueta l’attenzione al cinema con le tradizionali rassegne di “E io ci sto – cinema sotto le stelle” e il “Calabria Movie Short Film Festival”, entrambi nel mese di luglio e la rassegna culturale “Connessioni festival”, organizzata dalla compagnia dello Ionio, che proporrà 3 importanti eventi musicali e culturali nel mese di luglio, alla villa comunale, sempre con ingresso gratuito.

Ed ancora: tributi alla musica di Ennio Morricone con l’adiemus ensemble, a Rino Gaetano con la Kathmandu band ed a Franco Battiato con alcuni dei suoi musicisti, e tanta musica dal vivo di qualità in cui spiccano i concerti di Giovanni Baglioni e di tante liveband di punta, del panorama regionale. Ci sarà anche spazio per i giornalisti crotonesi in scena alla villa comunale con lo spettacolo di beneficenza “Torna Pitagora”. Anche un tocco di sport con il match per il titolo mondiale di Kick boxing, la gara podistica “Strasalute” e la “Crotone boxing night” in piazzale ultras.

Il vicesindaco Sandro Cretella ha sottolineato: «Abbiamo lavorato per costruire un programma capace di coniugare qualità artistica e inclusività, rendendo Crotone una città viva, aperta e accogliente».

Il programma completo è disponibile sul sito Crotonesummer.