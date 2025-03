Prosegue il tour di presentazione del film “U.S. Palmese”, che ha già riscosso un enorme successo in Calabria e che, dal 20 marzo, uscirà in tutte le sale d’Italia con 01 Distribution. I registi Antonio e Marco Manetti, meglio noti come i Manetti Bros, insieme agli attori Rocco Papaleo e Max Mazzotta presenteranno la pellicola al Cinema Citrigno di Cosenza giovedì 20 marzo, alle ore 20.00.

“U.S. Palmese” è un’autentica favola calcistica intrisa di emozione e di allegria, dove il battito dei cuori si intreccia con la voglia di credere ancora nei sogni. È una commedia che ci riporta al vero valore del calcio, lontano dal business e da procuratori senza scrupoli.

Al centro della vicenda la squadra di calcio di Palmi, una delle più antiche compagini del panorama calcistico della Calabria. Don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo. Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.

«Insieme allo sport abbiamo scelto di raccontare l’anima e l’identità di Palmi che appartiene a una regione, la Calabria, raccontata da sempre in modo molto diverso da questo». Ad affermarlo Antonio e Marco Manetti, che tornano al cinema dopo l’ultimo capitolo della trilogia di Diabolik.

Il film, presentato in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma e all’International Film Festival di Rotterdam, è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros., Carlo Macchitella, una produzione Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno della Calabria Film Commission, in associazione con Loka Film. La serata evento di giovedì 20 marzo a Cosenza è organizzata da Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria e amministratore della CGC Sale cinematografiche, in collaborazione con Rai Cinema.

«Abbiamo sempre avuto il desiderio di affrontare la difficile sfida del “film sportivo”, ovvero un film dove lo sport non è solo uno sfondo o un pretesto per parlare d’altro, ma l’anima stessa della narrazione. Secondo noi – raccontano i Manetti Bros. – un film sportivo è un film dove un dribbling, un passaggio riuscito o una spettacolare rovesciata portano avanti la storia, producono vere emozioni. E in questa favola calcistica, dove lo sport prova disperatamente a prendere il posto del business, è quello che abbiamo cercato di fare. Tutto ciò raccontato nell’ambientazione naturale del vero sport. Non i grandi stadi della serie A e delle competizioni internazionali, dove il calcio, per ora, ha perso completamente la sua identità, ma negli scalcinati campetti di provincia dove giocano le squadre di dilettanti. Un calcio un po’ arrangiato ma appassionato, non perfetto ma ancora divertente. E attraverso il calcio siamo finiti a raccontare Palmi, un paese del Sud Italia che diventa l’affresco che fa da contorno, da ambientazione e da anima di questa vicenda sportiva e umana».

Il cast

Nel cast – oltre a Rocco Papaleo e Max Mazzotta che giovedì incontreranno il pubblico in sala – Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillaume De Tonquedec e con Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro.