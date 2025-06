Nel luglio del 1969, 600 milioni di persone in tutti i continenti seguirono il primo passo di un uomo sulla Luna, insieme a familiari o amici, attorno a una radio, a volte a un televisore. Per celebrare il 50° anniversario, nel 2019, "On the Moon Again" ha organizzato 1350 eventi in 77 paesi. Da quel giorno, ogni anno si vuole rivivere questo entusiasmo per la Luna in un movimento globale e universale, che trascende ogni confine.

Il Planetario Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria promuove una iniziativa per ammirare la luna al telescopio.



Questa sesta edizione, la prima per il Planetario Metropolitano di Reggio Calabria, è dedicata a Camille Flammarion, in occasione del centenario della sua morte. Camille Flammarion è stato un astronomo, editore e divulgatore scientifico francese, autore prolifico di più di cinquanta opere, tra le quali guide divulgative popolari di astronomia e romanzi scientifici anticipatori della fantascienza. Può considerarsi il padre dell'astronomia popolare in Francia e nel mondo.

Tutti i cittadini potranno partecipare venerdì 6 giugno a partire dalle ore 21.00 con un ricco programma che prevede la visita guidata sotto la cupola del Planetario, spettacolo fulldome “100 anni di eternità” e osservazione del Satellite con il telescopio. Durante la serata verrà distribuito un volantino per apprezzare meglio i dettagli che si osserveranno attraverso l’oculare del telescopio.