In riva allo Stretto si lavora per l’organizzazione del Reggio Calabria comics, Festival del fumetto e della cultura pop. L’appuntamento si svolgerà dal 27 al 29 settembre a Campo Calabro. L’evento -patrocinato dal Comune di Campo Calabro e dal Coisp, sindacato di polizia- 2024 avrà come tema conduttore la lotta al cyberbullismo in tutte le sue forme.

Il Festival del fumetto

L’appuntamento viene promosso dalla Geo Reghium aps, associazione di promozione sociale che ha come obiettivo principale, spiegano i membri del sodalizio, «l’aggregazione sociale e il dialogo interculturale come scambio di vedute aperto e rispettoso fondato sulla comprensione reciproca fra individui e gruppi che hanno origini e patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi differenti».

La prima edizione prevede una partecipazione di oltre 15mila visitatori complessivi nei tre giorni: «Si tratta – aggiungono gli organizzatori – di un evento dedicato alla celebrazione della pop culture come il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e associativo». L’iniziativa sarà ospitata presso il Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro, una fortezza umbertina del 1880 da circa 15mila metri quadri che è stata suddivisa in 5 suggestive aree tematiche adatte a tutti i target, in particolar modo famiglie e ragazzi dai 16 ai 50 anni: «Data l’esperienza maturata nel campo organizzativo dallo staff promotore, è stato possibile fin dalla prima edizione coinvolgere istituzioni nazionali come partner e ospiti di caratura che renderanno questo evento sin da subito uno dei più attesi negli anni a venire. La città Metropolitana – assicurano i promotori - si trasformerà nel polo calabrese della cultura pop.