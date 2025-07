Cominciano oggi a Riace (Rc) i Giochi Antirazzisti, una manifestazione sportiva e culturale che da anni si pone l’obiettivo di proporre lo sport e la pratica motoria come mezzi per l’inclusione tra le genti. La bella idea è nata a Bologna anni fa, e lì ogni anno si svolge l’evento principale. Quest’anno, dopo l’appuntamento di Bologna che a giugno ha visto un gran successo di partecipanti e un alto tasso di divertimento, i Giochi raddoppiano e scendono al sud, a Riace, paese simbolo dell’accoglienza dei popoli grazie alle iniziative del sindaco Mimmo Lucano.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti, bambini, giovani, anziani, disabili,

migranti, uomini e donne di ogni estrazione sociale, nazionalità o colore della pelle. Si tratta di 4 giorni di sport, cultura e musica, da giovedì 10 a domenica 13 luglio, organizzata da Giochi Antirazzisti e dal Comune di Riace, a cui partecipano circa 300 persone provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa, in gran parte già accolte nei camping e nelle diverse strutture ricettive della zona messe a disposizione da enti e privati; il tutto con la collaborazione attiva del Comune e degli abitanti di Riace.

Le squadre si cimenteranno in un clima festoso in tornei misti e partite di calcio a 7 e beach volley sulla bellissima spiaggia della marina di Riace, non con intenti di agonismo puro bensì nel segno dell’inclusione, della condivisione e della socializzazione sportiva. Anche le regole sportive saranno adattate al contesto giocoso, per stimolare la partecipazione più della vittoria. Al di là dei premi, in questa formula conta infatti in primis il divertimento.

Il programma sportivo prevede anche esibizioni di boxe e muai thai popolare e con la meritevole attività di plogging, cioè una camminata di fitwalking a squadre unita però alla contemporanea raccolta di rifiuti differenziati sul percorso, che sarà effettuata dall’asd Calabriando di Catanzaro che collabora in loco all’evento con gli organizzatori.

Il programma musicale prevede grandi nomi: si parte con il concerto del celebre artista romano Daniele Silvestri, cantautore molto sensibile ai temi proposti dai Giochi, che si esibirà dal vivo stasera 10 luglio nel borgo di Riace. Domani sera, sempre nel borgo ripopolato da gente, colori e culture integrate, si prosegue con Il parto delle nuvole pesanti, altra storica band, costituita a Bologna nel 1990 da musicisti calabresi. Entrambi i concerti sono gratuiti e all’aperto.

Il programma contiene anche vari momenti culturali con la visita al vicino Museo Archeologico Nazionale dell’antica Kaulon (Monasterace) e la proiezione del film cortometraggio Il volo del celebre regista Wim Wenders, uscito nel 2010 e incentrato sulla storia di alcuni immigrati giunti sulla spiaggia di Badolato (Cz) su un barcone.

Sabato si terrà inoltre un dibattito a porte aperte sul tema “Sport e accoglienza” con la partecipazione del sindaco ed eurodeputato Mimmo Lucano e di famosi esponenti del mondo del calcio: Massimo Mauro, Claudio Ranieri, Renzo Ulivieri e Gesualdo Albanese.

Domenica si chiude con le fasi finali dei tornei di beach volley e calcio, le premiazioni e i saluti, senza dimenticare di fare un ultimo bagno nello splendido mare di Riace, che da sempre accoglie chi viene in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli.

Ora Riace accoglie, pur se per pochi giorni, anche coloro che attraverso la pratica sportiva e motoria vogliono porre una riflessione pubblica sull’accoglienza, l’inclusione sociale, il rispetto delle regole e dei diritti umani, temi importanti che in fondo lo sport da sempre possiede nel suo dna.