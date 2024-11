L’unico concerto estivo di Rkomi in Calabria è in programma per il prossimo 12 agosto alle ore 21.30 all’Anfiteatro di Acri, nel Cosentino.

Il teatro all’aperto più grande della Calabria, incastonato nella vegetazione della città cosentina vedrà protagonista l’artista milanese, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana impegnato sul palco nell’ambito del suo “Insuperabile Summer Tour 2022”.

Sono già centinaia i biglietti venduti, a conferma della grande attesa tra i giovani di tutta la regione. Il concerto è inserito nella 36esima edizione di “Fatti di Musica”, lo storico Festival diretto dal promoter Ruggero Pegna, ed è organizzato in collaborazione tra la sua Show Net e Dedo Eventi di Alfredo De Luca, con il Patrocinio del Comune di Acri.

Rkomi, che ha scelto il nome d’arte, dall’anagramma di se stesso (Mirko), è un rapper nato il 19 aprile del 1994 a Milano, e cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate.

Dopo l’esperienza all’ultimo festival di Sanremo con il brano “Insuperabile”, tra i più radiodiffusi e scaricati della kermesse canora, l’inarrestabile corsa di Rkomi proseguirà, quindi, con una serie di attesissimi live insieme alla sua band.

Non mancano anche i tanti riconoscimenti: la canzone Insuperabile è infatti certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino, mentre l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino.

Nella sua musica il rapper milanese propone spunti autobiografici, sfruttando la resilienza come tema chiave delle sue canzoni. Il disco “Io in terra” è considerato un esempio di hip hop influenzato dai generi prog e funk, per via delle basi originali ed innovative, con strumenti come il basso elettrico, la chitarra e la tromba.

Con “Ossigeno – EP”, l’artista ha cominciato ad approcciare una versione più funk e pop del rap, stabilendo poi una nuova dimensione musicale con l’album “Dove gli occhi non arrivano”, caratterizzato da sonorità e compartecipazioni puramente pop. Numerose le collaborazioni con altri amati artisti italiani e internazionali, tra cui Marracash, Gué Pequeno, Fabri Fibra, The Creator.

“Insuperabile tour” è partito lo scorso 24 giugno, per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan. Un tour che porterà il ventottenne cantautore ad attraversare l’Italia per tutta l’estate.

I biglietti del concerto di Acri sono in vendita online su www.ticketone.it e nei punti Ticketone autorizzati.