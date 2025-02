Sabato 1 marzo alle ore 18:30 all’ex Convento dei Minimi, su iniziativa dell’amministrazione comunale di Roccella Jonica, sarà proiettato il mediometraggio dal titolo “Un Mare di Arte e Cultura” diretto dal maestro Carmelo Coglitore, musicista di jazz e docente di saxofono all’Istituto Comprensivo Centro 1 di Brescia, per la prima volta in veste, anche, di regista cinematografico.

Il docufilm, che prende il titolo dall’omonima manifestazione curata da Coglitore, è ambientato a Furci Siculo, comune jonico della provincia di Messina le cui spiagge per l’occasione si sono trasformate in un palcoscenico all’aperto. Il film, oltre a documentare la rassegna musicale, descrive, attraverso numerose interviste, le emozioni degli artisti che si sono esibiti e le impressioni, a volte colorite, dei cittadini che hanno partecipato all’evento.

La proiezione della pellicola sarà accompagnata, successivamente, da una performance musicale di Carmelo Coglitore e di Tonino Palamara alla batteria in qualità di featuring. Ospite graditissimo sarà, inoltre, il chitarrista Francesco Loccisano, che impreziosirà l’esibizione con un suo intervento. I due musicisti Palamara e Loccisano hanno partecipato all’ultima edizione del festival “Un Mare di Arte e Cultura” condotto da Coglitore e sono presenti anche nel docufilm. La performance sarà dedicata al compianto prof. Vincenzo Staiano, storico direttore artistico del Festival Internazionale del Jazz “Rumori Mediterranei” di Roccella Jonica.