Sono trascorse solo poche settimane dalla chiusura della stagione, ma la macchina organizzativa del Roccella Summer Festival comincia già a scaldare i motori: è di queste ore infatti l’ufficializzazione e la relativa messa in vendita dei biglietti del primo evento che si terrà nella cornice del Teatro al Castello di Roccella Jonica.

Si tratta di Ariete che sarà in concerto il 13 agosto, con una tappa del tour “Notte d’estate” in esclusiva regionale prodotta e organizzata dalla Ticket Service Calabria. Ariete, pseudonimo di Arianna Del Giaccio, ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico con X Factor, partecipando alla tredicesima edizione a soli 17 anni.

Il suo singolo “Tatuaggi” è certificato Platino, mentre “18 anni”, il suo primo EP è subito Disco d’Oro. Nel 2021 canta in collaborazione in brani di Alfa, Novelo, Tauro Boyes, dei Bnkr44 e di Rkomi, ottenendo con quest’ultimo un disco di Platino per il brano “Diecimilavoci”. Il suo singolo “L’ultima notte” è utilizzato anche come spot del Cornetto Algida e certificato doppio Disco di Platino. Nel 2022 pubblica il suo primo album in studio, “Specchio”, contenente undici brani, con la partecipazione di Franco126 e Madame.

Ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Mare di guai”, una ballata in cui racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata. Con il brano si classifica al quattordicesimo posto. In primavera inoltrata pubblica il singolo “Un’altra ora”, in rotazione a partire dal 19 maggio 2023. L’11 settembre esce il singolo “Rumore”, incluso insieme ai due precedenti singoli nel suo secondo album in studio “La notte”, pubblicato il 22 dello stesso mese.

I biglietti per assistere al concerto di Ariete al Roccella Summer Festival sono già disponibili dalle 14:00 di lunedì 30 ottobre sui circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes. Per le prevendite abituali bisognerà aspettare il 4 novembre.

La data di Ariete si aggiunge a quella del 20 agosto di Piero Pelù, che recupera il concerto in programma al Roccella Summer Festival 2023, rinviato dallo stesso artista.