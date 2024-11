Scalda i motori uno degli eventi musicali più attesi dell’estate calabrese e, senza dubbio, tra i festival che maggiormente si stanno affermando nel Sud Italia. Il Roccella Summer Festival per la prossima edizione ha già messo le cose in chiaro, consegnando agli amanti della musica il programma definitivo dei concerti che nei mesi di luglio e agosto 2024 animeranno la spettacolare location del Teatro al Castello di Roccella Jonica.

La quarta edizione della kermesse, che ogni anno porta a Roccella più di 30mila persone di ogni età da tutta la Calabria, ha catalizzato l’attenzione del suo pubblico ancor prima di cominciare, con le date che negli ultimi mesi sono state comunicate via via sui canali social ufficiali del festival. Anche quest’anno, come nelle passate edizioni, sono diversi i cantanti che hanno preso parte all’ultimo Festival di Sanremo: a cominciare dalle due regine del pop italiano Emma e Annalisa, in scena rispettivamente l’8 e il 12 di agosto.

Torna sul palco di Roccella, questa volta insieme alla sua tuta gold, Mahmood, il 23 agosto. Altro ritorno che si preannuncia da sold out è poi quello di Gigi d’Alessio che si esibirà il 9 agosto; prima volta al Teatro al Castello invece per il trio italiano più famoso al mondo, Il Volo, in scena il 27 agosto. Spazio poi a icone della musica italiana come Biagio Antonacci (12 e 13 luglio), Umberto Tozzi (6 agosto), i Pooh (14 agosto), Piero Pelù (20 agosto), ma anche al talento della giovane Ariete (13 agosto) e, proprio pochi giorni fa, ha chiuso e ulteriormente impreziosito il programma della manifestazione la Premiata Forneria Marconi che, il 10 agosto, incanterà il palco di Roccella Jonica con un tributo a Fabrizio De André.

Il Roccella Summer Festival è allora davvero pronto a segnare nuovi record e regalare nuove emozioni, con la corsa ai biglietti che è già partita sul sito ufficiale e nei punti vendita Etes e TicketOne. Appuntamento, quindi, alla prossima estate!