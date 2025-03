In un anno così speciale che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline, l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. Si parte quest’estate, infatti, con un nuovo incredibile progetto live: "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra", un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica.

Tra le tappe del tour estivo anche il Roccella Summer Festival (16 agosto), la kermesse di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale in programma nella suggestiva cornice del Teatro al Castello. Per la Mannoia si tratta del terzo ritorno nella Locride, dopo le performance del 2021 e del 2023 accompagnata al pianoforte da Danilo Rea.

Il nome di Fiorella Mannoia si va ad aggiungere a quelli già confermati di Jimmy Sax (7 agosto) Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Alessandra Amoroso (18 agosto), Alfa (20 agosto), Fabri Fibra (23 agosto), Francesco Renga (24 agosto) e Gianna Nannini (28 agosto).