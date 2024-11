È in via di definizione il cartellone degli eventi estivi dal vivo in programma a Roccella Jonica nella suggestiva cornice del teatro al castello tra luglio e settembre. Ai nomi già annunciati nei giorni scorsi di Piero Pelù e Articolo 31 si aggiungono quelli di Massimo Ranieri (18 agosto) e Fiorella Mannoia, accompagnata da Danilo Rea (22 agosto).

L’istrionico mattatore napoletano torna con un nuovo show dal titolo “Tutti i sogni ancora in volo”, un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti, offrendo al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso. Per Fiorella Mannoia si tratta invece di un ritorno nella Locride dopo a due anni dal suo live acustico. Ad accompagnare la cantautrice ci sarà al pianoforte il maestro Danilo Rea, uno dei musicisti jazz italiani più popolari, un pianista dal talento in grado di spaziare su qualunque repertorio con la sua sensibilità musicale e il suo estro.

Quello tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea è un incontro artistico ormai consolidato, che da diversi anni si fonda sulla versatilità di entrambi, capaci di creare una sintonia sonora unica, in cui il repertorio e i successi di Fiorella, la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea condividono il palco per uno spettacolo straordinario ed emozionante. Ma non finisce qui. Nei prossimi giorni saranno infatti rivelati altri live del Roccella Summer Festival, per quella che si annuncia per la cittadina della Locride come un’altra estate a tutta musica.