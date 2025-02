La band indie sul palco del teatro al Castello per l’unica data in Calabria del suo tour estivo si aggiunge agli artisti già ufficializzati: Ghali, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini

Le novità targate Baustelle per questo 2025 che celebra i 25 anni di carriera della band non sono ancora terminate: il gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi annuncia El Galactico Summer Live, una serie di appuntamenti live questa estate nei principali festival italiani.

Tra questi anche il Roccella Summer Festival, la rassegna di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale in programma nella suggestiva cornice del Teatro al Castello.

Il tour, per un totale di 10 date, partirà il 24 giugno da Bologna per poi proseguire il 2 luglio, il 4 luglio a Genova, il 6 luglio a Sesto Al Reghena, l’8 luglio a Collegno, il 18 luglio a Sarzana, il 10 agosto a Locorotondo, il 12 agosto a Roccella Jonica (unica data in Calabria), il 16 agosto a Palermo e infine si concluderà il 5 settembre a Bellaria Igea Marina. I biglietti per i concerti saranno disponibili online da domani martedì 4 febbraio alle ore 14 e nei punti vendita autorizzati da domenica 9 febbraio alle ore 14.

I Baustelle termineranno il 2025 con PALA 25, due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano. Appuntamento il 5 dicembre a Roma – Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) – Unipol Forum per concludere in maniera gloriosa un 2025 di cui i Baustelle saranno protagonisti.

Con l’uscita del singolo “Spogliami” per BMG, i Baustelle hanno inaugurato un nuovo capitolo che proseguirà con l’uscita del nuovo album El Galactico, prevista il 4 aprile. La band ha già dato appuntamento dal vivo in grande stile al loro pubblico con El Galactico Festival che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, lì dove tutto è cominciato.

Durante il tour, primo festival ideato, scritto e diretto dalla band, i Baustelle si esibiranno insieme ad ospiti a sorpresa con una scaletta unica e irripetibile per ciascuna giornata. El Galactico Festival – in collaborazione con il Post – è organizzato anche grazie al sostegno di Shaft. Lungarno è Local Media Partner del Festival e Controradio è la Local Radio Partner.

Il nome dei Baustelle si va ad aggiungere a quelli già ufficializzati di Ghali, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini.