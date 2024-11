Farà tappa anche a Roccella Jonica il prossimo 21 agosto il tour europeo 2025 di Gianna Nannini. Il nome della rocker toscana è il primo del nuovo cartellone del Summer Festival, la rassegna di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale, nella suggestiva cornice del teatro al castello.

Il tour partirà il 3 luglio dal Sequoie Music Park di Bologna, proseguendo poi il 6 luglio a Villa Manin di Codroipo (Udine) e il 12 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank 2025 a Marostica (Vicenza). Dopo queste prime date italiane, il tour attraverserà Svizzera e Germania, prima di fare ritorno nel nostro Paese con una tappa il 13 agosto allo Sferisterio di Macerata, prima di approdare a Roccella Jonica il 21 agosto.

L’annuncio di Gianna Nannini come prima artista confermata per l’edizione 2025 segna un importante passo avanti nella preparazione del festival, che nelle edizioni precedenti ha visto esibirsi artisti del calibro di Achille Lauro, Fiorella Mannoia e Zucchero. Il Roccella Summer Festival, organizzato da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo nel sud Italia, attirando spettatori da tutta la regione e oltre.