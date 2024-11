Comincia a prendere forma il calendario eventi estivi in Calabria. Gigi D’Alessio figura tra gli ospiti dell’edizione 2024 del Roccella Summer Festival. Il cantante napoletano si esibirà al Teatro al Castello il prossimo 9 agosto, subito dopo i concerti in programma per il 7 agosto all’anfiteatro De Rosis di Corigliano-Rossano e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante (Cosenza) nell’ambito del Tirreno Festival.

Alla kermesse nel Reggino farà tappa anche Biagio Antonacci. Il Live 2024 “Funziona solo se stiamo insieme” arriverà infatti per una doppia data a Roccella Jonica, il 12 e il 13 luglio prossimi. Dopo 5 anni di attesa, il cantautore lombardo ha pubblicato il suo nuovo album “L’inizio”, il suo sedicesimo disco di studio che raccoglie in tutto 15 brani scritti negli ultimi anni.