Unica tappa in Calabria per “Rocky - The Musical”: sabato 15 marzo, ore 20.30, e domenica 16 marzo, ore 18.00, il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ospiterà lo spettacolo ispirato alla celebre pellicola vincitrice del premio Oscar come miglior film.

Rocky torna sul ring e ad interpretare il ruolo per pugile di Filadelfia è Pierpaolo Pretelli, che dopo il successo televisivo si cimenta per la prima volta con il teatro. Al suo fianco, Giulia Ottonello nei panni di Adriana. La regia è affidata a Luciano Cannito che dopo i successi di “Sette spose per sette fratelli”, “Cabaret” e “Saranno Famosi” si conferma una delle firme di spicco del nuovo musical italiano.

Rocky, inserito nella Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, è musical mozzafiato, ma allo stesso tempo pieno di poesia, canzoni straordinarie, splendidi numeri di ensamble. La musica e le liriche sono dei vincitori del Tony Award e candidati all’Oscar Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, il libretto del pluripremiato Tony Thomas Meehan, adattato dall’acclamata sceneggiatura nominata all’Oscar di Sylvester Stallone, lui stesso tra gli autori dello spettacolo.

La Rassegna è realizzata con il supporto dell’amministrazione comunale di Cosenza e co-finanziata con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Rocky Balboa è un piccolo pugile di Filadelfia che viene scelto per affrontare Apollo Creed, campione mondiale in carica dei pesi massimi, che doveva invece affrontare un altro campione improvvisamente infortunato. Mentre Rocky si allena con passione e disciplina per il combattimento, inizia una relazione con Adriana, fragile commessa di un piccolo negozio di animali, stanca di essere maltrattata da suo fratello. Man mano che il loro amore cresce, Rocky e Adriana trovano ciascuno la propria forza interiore e tirano fuori il meglio l’uno dall’altro. Con grinta e cuore in parti uguali, Rocky parla del trionfo dello spirito, della forza e dell’amore.

La produzione è di Fabrizio Di Fiore Entertainment, le coreografie sono firmate da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli, le scene da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi, la direzione musicale da Ivan Lazzara e Angelo Nigro, le luci da Valerio Tiberi, gli arrangiamenti a cura di Angelo Nigro, tutte figure di spicco nel mondo del musical e del teatro internazionale.