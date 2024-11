Weekend pieno di appuntamenti in Calabria. Da Ron ai Cugini di Campagna, da Nino Frassica alla musica jazz , il divertimento è assicurato. A partire dalle prossime ore la nostra regione tornerà ad ospitare, nelle sue suggestive location, una serie di iniziative promosse per assicurare allegria e leggerezza ai residenti ed ai turisti presenti nelle province calabresi.

Catanzaro Jazz Fest

Nell'ambito delle manifestazioni di "Ci vediamo da #Margherita", appuntamento a Catanzaro con il Catanzaro Jazz Fest. Nella cornice della Villa comunale si esibiranno venerdì 21 giugno alle 20 il "Tchaikovsky Jazz Quartet" composto da Diego Costanzo (sassofono), Francesco Riolo (pianoforte), Felice D'Alta (basso), Pierluigi Talarico (batteria), Jacopo Scalone (batteria) e a seguire, alle 21.30, il gruppo "Dave Howard Initiative Europe" con Dave Howard (chitarra), Sal Urzino (sassofono ed ewi), Frank Marino (basso), Maurizio Mirabelli (batteria).

Festa del Raccolto a Santa Domenica Talao

Dal 21 al 23 giugno si svolgerà a Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza, la Festa del Raccolto. Una tre giorni pensata per celebrare la natura e l'abbondanza dei campi. La manifestazione prevede un ricco calendario di iniziative che spaziano da attività per il corpo ed il ristoro della mente a laboratori per i più piccoli, da lectio magistralis a concerti. Ad ospitare i vari eventi sarà l’Anfiteatro di Paglia della Trattoria Rurale ViGreen, incastonato nel Parco Nazionale del Pollino.

Teenage Dream a Cosenza

Sarà la Rendano Arena di Cosenza, in piazza XV marzo, a fare da sfondo venerdì 21 giugno alle 21.30 all'evento musicale "Teenage Dream". Uno show di successo che continua a fare breccia nel cuore dei giovani e che punta a far rivivere la musica generazionale degli anni duemila in una notte fatta di ricordi e nostalgie adolescenziali.

Infiorata di Rosarno

Appuntamento dal 22 al 24 giugno a Rosarno con la prima edizione della Infiorata. L'evento, promosso dalla Pro-loco di Rosarno in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, è realizzato in collaborazione con i maestri infioratori di Potenzoni. Un'occasione per ammirare l'arte ed il talento adoperati nella realizzazione di tappeti mediante l'utilizzo di fiori o parti di essi. Location dell'Infiorata sarà Piazza Duomo.

Infiorata di Taurianova

Anche Taurianova si prepara a vivere la sua Infiorata, giunta alla sesta edizione. Dal 21 al 23 giugno una serie di eventi arricchiranno e faranno da cornice alla kermesse floreale in programma della cittadina del Reggino grazie all'impegno della Pro-loco.

Festa della Tarantella calabrese a Saracena

Torna la Festa della Tarantella calabrese a Saracena, in provincia di Cosenza. L'evento, giunto alla sua IX edizione, si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno. Due serate che si preannunciano ricche di divertimento e con protagonisti il folclore, la tradizione, la musica e l’enogastronomia.

Anniversario tra le stelle a Maida

Grande festa a Maida, in località Comuni Condomini, per il compleanno del Centro commerciale Due Mari. A partire dalle ore 18 di sabato 22 giugno saranno presenti nella struttura commerciale Roberto Farnesi, Elisabetta Gregoraci, Nino Frassica, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore, Le Donatella. E poi ancora, Kan dj e Luigi Grandinetti.

La Notte romantica a Tropea

Farà tappa anche a Tropea l'evento "La Notte romantica nei borghi più belli d'Italia" giunto alla sua nona edizione. Appuntamento in programma sabato 22 giugno alle 21.30 nel centro storico del borgo tropeano con "Shahrazad 2024", ensemble di clarinetti dell'orchestra di fiati Città di Tropea.

Trofeo Isola di Cirella

Si terrà a Cirella, nel territorio di Diamante, la quinta edizione della competizione di nuoto valida per il Circuito Acque Libere Fin. La manifestazione avrà luogo domenica 23 giugno, alle 9.30. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dello sport e del nuoto in particolare. "L’assalto all’Isola di Cirella" è organizzato dalla "Anzianotti Nuoto Master" in collaborazione con Fin Calabria.

Ron a San Giovanni in Fiore

Sarà in concerto domenica 23 giugno al Teatro dell'Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore il celebre cantautore Ron. Una serata da non perdere per ascoltare una delle voci più amate sulla scena musicale italiana.

I Cugini di Campagna a San Lucido

I Cugini di Campagna, con il loro stile unico e inconfondibile, saranno in concerto a San Lucido, in provincia di Cosenza, domenica 23 giugno alle 22 in piazzetta panoramica.

Festival del Solstizio

Appuntamento domenica 23 giugno a partire dalle ore 18 a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, con il primo Festival del Solstizio. Un evento che vedrà la presenza di cantautori, musicisti, artisti di strada. Ad esibirsi saranno Andrea Bressi e Daniela Mazza. E poi ancora, Fulvio Cama, Gino Mattiani, Mimì De Leo e Francesco Turano. Non mancheranno per l'occasione stand gastronomici e momenti di intrattenimento.

Silvia Mezzanotte a Borgia

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, domenica 23 giugno, si esibirà a Borgia la nota cantante Silvia Mezzanotte. Concerto previsto alle 21.30 nel centro storico della cittadina in provincia di Catanzaro.

Palio del Principe a Bisignano

Tutto pronto a Bisignano, in provincia di Cosenza, per la rievocazione storica del "Palio del Principe". Domenica 23 giugno appuntamento con il Corteo Rinascimentale previsto nel centro storico mentre il 30 giugno l'attenzione sarà tutta rivolta alla giostra cavalleresca nel Campo del Palio.

Benessere in Comune ad Amaroni

Il comune di Amaroni, nell'intento di promuovere iniziative rivolte al benessere delle famiglie e seguendo le indicazioni della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia, ha inteso promuovere un laboratorio esperienziale per nuclei familiari con minori in età scolare in località Serra. La manifestazione, in programma a partire dalle ore 10 di sabato 22 giugno, punta a far conoscere più da vicino la flora e la fauna del territorio. L'evento prevede attività didattiche e degustazioni.